فستان رقمي يثير ضجة دخول التكنولوجيا عالم الموضة

عاد مقطع قديم يُظهر فستاناً رقمياً متحولاً إلى التداول على منصات التواصل الاجتماعي، ما أثار اعتقاد البعض أنه ابتكار جديد، بينما كان العرض الأول للفكرة منذ عامين خلال مؤتمر «Adobe MAX 2023» في لوس أنجلوس.

وقدمت الباحثة كريستين ديرك الفستان على المسرح ضمن فقرة «Sneaks»، حيث أظهرت إمكاناته التفاعلية. الفستان بدأ بتصميم بسيط، لكنه سرعان ما تغير كما لو كان حرباء، متحوّلاً إلى أنماط وألوان متعددة، من درجات كريمية إلى فضية لامعة وأشكال هندسية متغيرة، ما أثار إعجاب الحاضرين وأبرز الإمكانات غير التقليدية للتقنية.

تقنية الفستان الرقمي

انتشار واسع

منصة جديدة للموضة

يعتمد الفستان على وحدات صغيرة عاكسة للضوء تُعرف باسم «reflective light-diffuser modules»، تعمل بطريقة مشابهة لشاشات الكريستال السائل. وتتيح هذه الوحدات السطح الديناميكي للفستان لتغيير مظهره لحظياً، سواء عبر أزرار تحكم أو حساسات مدمجة تستجيب لحركة مرتدي الفستان. ويمكن تطبيق هذه التقنية ليس فقط على الملابس، بل على الإكسسوارات والأثاث أيضاً.المقطع الأصلي للفستان الذي نُشر عبر قنوات إعلامية متخصصة مثل CNET، تجاوز 10 ملايين مشاهدة على «تيك توك». وتباينت آراء المستخدمين بين تشبيه الفستان بملابس شخصيات «The Hunger Games» وبين رغبتهم في رؤية ألوان أكثر تنوعاً.على الرغم من أن الفكرة تعود لعام 2023، إلا أن مشروع «Primrose» يعكس بداية تحول مهم في عالم الموضة، إذ لم تعد الملابس مجرد قطع جامدة، بل أصبحت منصات ديناميكية تتغير وفقاً لرغبات مرتديها، ما يفتح آفاقاً جديدة للأزياء الذكية والتفاعلية.