«آيفون 17» يصنع التاريخ.. أول سلسلة هواتف مجمّعة بالكامل في الهند

مع إطلاق «أبل» سلسلة هواتفها الجديدة iPhone 17، مساء اليوم (الثلاثاء)، يتابع ملايين المستخدمين حول العالم الحدث، لكن للهنود سبب إضافي للاحتفال.

الهند مركز إنتاج iPhone

لأول مرة في تاريخ الشركة، ستُجمع جميع طرازات iPhone 17، بما فيها الفاخرة Pro وPro Max، في الهند. وتشمل عملية الإنتاج خمسة مصانع هندية، اثنان منها بدأ تشغيلهما أخيراً، ضمن استراتيجية «أبل» لتعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الصين، وضمان استقرار سلسلة التوريد العالمية.

صادرات ضخمة إلى أمريكا

التحول الإنتاجي لم يقتصر على الهند فقط، بل يمتد ليكون جزءاً من استراتيجية عالمية. فقد ارتفعت صادرات الآيفون من الهند إلى الولايات المتحدة إلى 78% حتى يونيو 2025، مقارنة بـ53% في العام السابق. وبين أبريل ويوليو، صدّرت الهند أجهزة آيفون بقيمة 7.5 مليار دولار، أي نحو نصف صادرات العام المالي السابق.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ «أبل» تيم كوك أن غالبية أجهزة آيفون المباعة في الولايات المتحدة ستُصنع قريباً في الهند، معتبراً أن الضغوط الجمركية كانت عاملاً رئيسياً في القرار.

إعادة توزيع الإنتاج عالمياً

وتعكس استراتيجية «أبل» الإقليمية تحوّلاً واضحاً في توزيع الإنتاج:

الهند: تجميع أجهزة iPhone للسوق الأمريكية.

فيتنام: إنتاج iPads وMacs وAirPods وساعات Apple.

الصين: التركيز على الطلب غير الأمريكي.

وقال كوك: «وجود كل شيء في مكان واحد كان يشكل مخاطر كبيرة»، مؤكداً أن التنويع الإنتاجي ضروري لضمان استقرار سلسلة التوريد.

تحديات التوسع الهندي

ولم تمر عملية التوسع بسلاسة، إذ استدعت Foxconn نحو 300 مهندس صيني من وحدتها الهندية بسبب ضغوط من بكين، ولتعويضها استعانت الشركة بمهندسين تايوانيين وأجرت ضبطاً للمعدات لضمان استمرار الإنتاج دون تعطيل.

إنتاج ضخم في 2025

وتستهدف «أبل» إنتاج 60 مليون جهاز آيفون مجمّع في الهند عام 2025، مقارنة بـ35–40 مليون جهاز في السنة المالية الحالية، مع بروز مصنع Tata في تاميل نادو محوراً أساسيّاً لهذا التوسع.

لحظة خاصة للهنود

بالنسبة للهنود، يمثّل هذا الإطلاق تجربة مميزة؛ فقد يكون جهاز iPhone 17 الذي يشترونه أول جهاز مصنع بالكامل في الهند ويُباع في اليوم الأول.

ويعكس الحدث صعود الهند مركزاً عالميّاً لصناعة التكنولوجيا، ويجسد تحولاً كبيراً في مواقع وأساليب تصنيع التكنولوجيا العالمية.

وسواء اخترت النسخة العادية أو Pro Max، يحمل هاتفك الجديد هذا العام رسالة أعمق عن قوة الهند الإنتاجية في صناعة التكنولوجيا العالمية، وليس مجرد منتج تقني فاخر.