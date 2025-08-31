«واتساب» تكشف ثغرة خطيرة تهدد أجهزة آبل

كشف تقرير حديث أن منصة واتساب اكتشفت ثغرة متطورة تهدد أجهزة آيفون وماك بوك، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وأوضح رئيس مختبر الأمن في منظمة العفو الدولية دونشا سيربهيل أن الثغرة استُخدمت في هجمات سيبرانية استهدفت أعضاء من جماعات مدنية في مناطق عدة حول العالم.

وأكدت شركة ميتا أن الثغرة تم إصلاحها عبر تحديث مباشر للتطبيق. وأشارت إلى أن أقل من 200 مستخدم فقط تأثروا بهذا الخلل الأمني. وأضافت الشركة أن الثغرة الثانوية كانت تتيح للمخترقين السيطرة على أجهزة آبل، مع احتمال امتدادها لتطبيقات أخرى من «ميتا» وربما لأجهزة أندرويد.

وأوضح سيربهيل أن الهجوم بدأ في نهاية مايو الماضي، واستمر لأكثر من 90 يوماً. وأشار إلى أن الثغرة من نوع «زيرو كليك» (Zero Click)، أي أنها لا تتطلب أي تفاعل من المستخدم لاختراق الجهاز.

ولم تحدد التحقيقات الجهة المسؤولة عن الهجوم بعد، وفق تصريحات المتحدثة باسم «ميتا» مارغريتا فرانكلين، التي أكدت أن حجم الهجوم محدود ولم يتم التوصل بعد إلى الجهة الرئيسية خلفه.

وتأتي هذه الحادثة بعد تاريخ من الهجمات الأمنية التي تعرض لها واتساب، بما في ذلك الهجوم الكبير عام 2019 باستخدام برمجية «بيغاسوس» التابعة لشركة NSO Group، وهجوم آخر استهدف ناشطين إيطاليين مطلع هذا العام.