«آبل» تكسر القواعد.. تسريبات تكشف أول «آيفون قابل للطي»

أشعلت تسريبات جديدة حماسة عشاق التكنولوجيا حول العالم بعدما كشفت ملامح أول هاتف قابل للطي من شركة «آبل»، والذي يُرجّح أن يحمل اسم «iPhone Fold». ووفقًا لما أورده المحلل الشهير مارك غورمان في «بلومبيرغ»، فإن الجهاز الجديد سيأتي بتغييرات جذرية في التصميم، تجعله مختلفًا عن أي إصدار سابق من آيفون.

وبحسب المعلومات المتداولة، ستتخلى آبل عن خاصية Face ID لصالح عودة Touch ID عبر مستشعر بصمة مدمج، ما يسمح بتقليل سماكة الجهاز وجعله أكثر أناقة وانسيابية. كما سيحمل الهاتف أربع كاميرات بدقة تصل إلى 48 ميغابكسل، اثنتان في الخلف واثنتان موزعتان على الشاشة الداخلية والخارجية. ويأتي التصميم أقرب إلى «الكتاب» على غرار سلسلة Galaxy Z Fold من سامسونغ، لكنه سيعتمد تقنية in-cell touch screen التي تمنح شاشة مرنة شبه خالية من علامات الطي. وتشير التسريبات إلى أن الهاتف سيُطرح بلونين فقط: الأبيض والأسود، مع اعتماد eSIM حصريًا دون منفذ للشريحة التقليدية. ومن المتوقع أن تكشف آبل رسميًا عن «iPhone Fold» في سبتمبر 2026، ضمن خطتها لإطلاق ثلاث سنوات متتالية من الابتكارات الكبرى، تبدأ بـ iPhone Air في 2025، وصولًا إلى iPhone 20 في 2027 بمناسبة مرور 20 عامًا على إطلاق أول آيفون.