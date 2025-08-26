صحفيون متخفون يكشفون هوية العقل المدبر لفريق «خورخي» الإسرائيلي

كشف تحقيق استقصائي عالمي، أجرته مجموعة من الصحفيين المتخفين من 30 وسيلة إعلامية، هوية تال حنان العميل السابق في القوات الخاصة الإسرائيلية، المعروف باسم «خورخي» العقل المدبر وراء مجموعة قراصنة إلكترونية شديدة السرية تنشط على الصعيد الدولي.

ويُتهم حنان وفريقه، المعروف باسم «فريق خورخي»، بالتلاعب بأكثر من 30 حملة انتخابية حول العالم، باستخدام أساليب القرصنة والتضليل ونشر المعلومات المزيفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأظهر فيديو مسرب من لقاءات سرية مع الصحفيين كيف كان الفريق يشرح أساليبه في جمع المعلومات الحساسة عن خصوم سياسيين، وزرع مواد مضللة في غرف الأخبار لتعزيزها باستخدام برامج حاسوبية متطورة.

وأفاد التحقيق بأن خدمات الفريق شملت وكالات الاستخبارات والحملات السياسية والشركات الخاصة، مقابل رسوم تتراوح بين 6 و15 مليون يورو، مع قبول الدفع بالعملات المشفرة. وأكد حنان في التسريب أن فريقه نجح في التأثير على 27 من أصل 33 انتخابات شارك فيها.

تمكن الصحفيون من كشف هويته الحقيقية بعد تتبع أدلة تربط بين حساباته المهنية وارتباطاته السابقة بشركة «كامبريدج أناليتيكا»، حيث اكتشفوا أن حنان هو المدير التنفيذي لشركة «ديمومان» الإسرائيلية، المتخصصة في التدريب على الأمن السيبراني والعمليات الاستخباراتية.

ويُعد هذا الكشف ضربة كبرى لصناعة المعلومات المضللة العالمية، إذ يسلط الضوء على شبكة سرية تعمل في الظل للتأثير على الرأي العام في جميع أنحاء العالم، ما يثير مخاوف من تصاعد العمليات السيبرانية الموجهة في السياسة الدولية.