أبرمت شركة «غوغل»، صفقة للحوسبة السحابية مع «ميتا بلاتفورمز» تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار.

وبموجب الاتفاق، ستستخدم «ميتا» خوادم «غوغل كلاود» وخدمات التخزين والشبكات وغيرها من الخدمات، وفق «رويترز».

وكان مارك زكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، قد صرح في يوليو الماضي، بأن الشركة تخطط لإنفاق مئات المليارات لبناء عدد من مراكز بيانات ضخمة للذكاء الاصطناعي.

وتسعى «ميتا» لجذب شركاء خارجيين لمساعدتها في تمويل البنية التحتية الضخمة اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي، عبر التخلص من أصول مراكز بيانات بقيمة 2 مليار دولار، حسب إفصاح الشركة هذا الشهر.