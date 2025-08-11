برزت تقنية «عبور الواقع الافتراضي» (VR Passthrough) في السنوات الأخيرة كأحد أهم التطورات في مجال الواقع الافتراضي، إذ تتيح للمستخدمين رؤية العالم الحقيقي عبر كاميرات مدمجة في نظاراتهم، ما يدمج البيئة المادية بالمحتوى الرقمي في تجربة واحدة.

هذه التقنية، التي تعد أساساً لما يُعرف بـ«الواقع المختلط» (Mixed Reality)، لا تقتصر على تعزيز الأمان أثناء استخدام النظارة، بل تمتد لفتح آفاق جديدة في مجالات العمل، والترفيه، والتواصل الاجتماعي. فيمكن للمستخدم التفاعل مع عناصر حقيقية أثناء اللعب، أو استخدام لوحة مفاتيح فعلية في بيئة افتراضية، أو حتى عقد اجتماعات عن بُعد يشعر فيها الحاضرون وكأنهم في غرفة واحدة.

وتعتمد التقنية على مزيج من الكاميرات عالية الدقة، ومستشعرات العمق، وخوارزميات معالجة متقدمة، لدمج الصور الحية مع العناصر الافتراضية بدقة زمنية عالية. وقد تبنتها عدة أجهزة رائدة مثل «ميتا كويست برو»، و«آبل فيجن برو»، و«فارغو إكس آر-4»، و«بيكو فور برو».

وفي قطاع الأعمال، تتيح التقنية للمهندسين والجراحين والفرق البعيدة التفاعل مع نماذج ثلاثية الأبعاد في بيئة تحاكي الواقع، ما يقلل الحاجة للسفر ويزيد من دقة التدريب. أما في الترفيه، فتفتح المجال أمام تجارب تفاعلية غير مسبوقة، من مشاهدة الأفلام بطريقة مدمجة مع البيئة، إلى ممارسة ألعاب تتداخل فيها الأيدي الحقيقية مع العناصر الافتراضية.

ورغم التحديات مثل ارتفاع الأسعار ومخاوف الخصوصية، يتوقع خبراء أن يتسارع انتشار «عبور الواقع الافتراضي» مع تطور المعالجات والذكاء الاصطناعي، حتى قد تصل مستقبلاً إلى أن تحل النظارات الذكية محل الهواتف الذكية، لتعيد تعريف علاقتنا بالتكنولوجيا وبالعالم من حولنا.