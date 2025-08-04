تتراوح أجور موظفي شركة «آبل» بين 100 ألف و468 ألف دولار سنويًا، بحسب تقارير فيدرالية حديثة، وذلك في ظل سعي الشركة للحفاظ على كوادرها وسط منافسة شرسة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه الأجور بعد أن فقدت آبل أربعة من كبار باحثيها لصالح شركة «ميتا»، ما دفعها إلى زيادة رواتب بعض الأقسام الحساسة لمواجهة العروض المغرية من الشركات المنافسة، بحسب تقرير سابق نشرته بلومبيرغ.

وبحسب الأرقام المتاحة، يتقاضى مهندسو التعلم الآلي في آبل حتى 312 ألف دولار سنويًا، بينما يحصل مصممو واجهات المستخدم على نحو 468 ألف دولار. أما علماء البيانات فبلغت رواتبهم 322 ألف دولار، ومطورو البرمجيات 378 ألفًا. أما أصحاب الخبرة المنخفضة، خصوصًا في مجال التصميم الفيزيائي، فتبدأ رواتبهم من 100 ألف دولار سنويًا.

وتعكس فلسفة آبل في التوظيف -بحسب ما صرح به الرئيس التنفيذي تيم كوك- اهتمامًا بصفات مثل الإبداع والتعاون أكثر من مجرد المؤهلات التقنية، مؤكدًا في مقابلة أنه «في آبل، 1 + 1 = 3»، في إشارة إلى قيمة العمل الجماعي وتكامل الأفكار.

ويُضاف إلى الرواتب المجزية عدد من الامتيازات الأخرى، مثل المكافآت على شكل أسهم، وتخفيضات على المنتجات، وهدايا دورية للموظفين. أما تيم كوك نفسه فقد تقاضى نحو 74.6 مليون دولار.