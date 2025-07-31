يبدو أن مايكروسوفت تعاني من تردد في توحيد العلامة التجارية الخاصة بألعاب «Xbox» على الحاسوب، فبعد أسابيع قليلة فقط من اعتماد اسم «Xbox PC»، بدأت الشركة فجأة باستخدام تسمية «Xbox on PC»، مما أثار تساؤلات حول الإستراتيجية التسويقية وخطط العلامة المستقبلية.

وكانت مايكروسوفت قد استخدمت لأول مرة مصطلح «Xbox PC» في منشور رسمي على مدونتها للإعلان عن نسخة محسنة من لعبة Gears of War في مايو الماضي، كجزء من حملة ترويجية تهدف إلى تعزيز وجود تطبيق ومتجر Xbox على نظام ويندوز. لكن سريعًا ما ظهر مصطلح «Xbox on PC» في يونيو مع إعلان لعبة Hellblade II Enhanced، بل واستخدم المصطلحان معًا في نفس المنشور، مما زاد من الغموض.

والتقطت الشركات الخارجية هذا التوجه بدورها، حيث استخدمت Focus Entertainment شعار «Xbox PC» في عرض ترويجي، بينما استخدم استوديو World’s Edge نفس الشعار للعبة Age of Mythology: Retold، قبل أن يستبدله لاحقًا بـ «Xbox on PC» في منشور الطلب المسبق.

من جهته، أشار الكاتب التقني توم وارن في نشرته «Notepad» إلى أن استخدام «Xbox PC» قد يكون محاولة مباشرة من مايكروسوفت لمنافسة منصة «Steam»، بينما يوحي «Xbox on PC» بأن المستخدم يحصل ببساطة على ألعاب Xbox على الحاسوب دون الحاجة إلى جهاز مخصص.

ورغم التشابه بين التوجهين، فإن الغموض في الرسائل التسويقية قد يربك اللاعبين والمطورين على حد سواء، ويطرح تساؤلات حول الاتجاه النهائي الذي ستتبناه مايكروسوفت في سوق الألعاب الرقمية.