أعرب المؤسس الأصلي لشركة «تسلا» في عام 2003 مارتن إيبرهارد، عن حزنه واستيائه من التوجه الذي تسلكه الشركة حاليًا، منتقدًا بشكل خاص تصميم شاحنة «سايبر ترك» ووصفها بأنها تشبه «شاحنات النفايات»، مؤكدًا أن العالم بحاجة إلى سيارات كهربائية اقتصادية أكثر من هذه الابتكارات الفاخرة.

وجاءت تصريحات إيبرهارد في مقابلة عبر يوتيوب مع كيم جافا، حيث عبّر عن خيبة أمله بسبب تخلي «تسلا» عن مشروع إنتاج سيارات كهربائية منخفضة التكلفة، كانت الشركة قد وعدت بإطلاقها بسعر أقل من 25 ألف دولار، وفقًا لتقارير سابقة من وكالة «رويترز».

وبحسب تقرير نشره موقع «غيزمودو»، فإن الرئيس التنفيذي الحالي للشركة، إيلون ماسك، الذي انضم إلى «تسلا» عام 2008 ولم يكن من مؤسسيها الأصليين، أنكر لاحقًا وجود هذا المشروع واتهم «رويترز» بالكذب، ليتضح فيما بعد -حسب التقرير- أن ماسك اختار التركيز على مشروع «التاكسي ذاتي القيادة» بدلاً من السيارة الاقتصادية.

وعلى الرغم من هذا النقد، لم يُخفِ إيبرهارد احترامه لمساهمة ماسك في تحويل «تسلا» إلى واحدة من أكبر الشركات عالميًا، قائلاً إنه سعيد برؤية شركته تنمو وتحقق النجاح.

يذكر أن العلاقة بين ماسك ومؤسسي «تسلا» الأصليين لم تكن دائمًا ودية، إذ نشب خلاف قانوني بينهم عام 2009 أسفر عن تسوية قضائية تضمنت إدراج ماسك رسميًا كمشارك في التأسيس إلى جانب الفريق الأصلي.