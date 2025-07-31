سيحصل أرجنتيني على تعويض من «قوقل» بعدما التقطت له خدمة «ستريت فيو» للملاحة صورة تظهره عارياً في فناء منزله، وفق حكم قضائي كشفت عنه الصحافة المحلية.

وشعر الشرطي المدعي بالإهانة بعد نشر هذه الصورة العارية التي التُقطت له عام 2017 بواسطة خدمة الخرائط التابعة لمجموعة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، عبر نشرة إخبارية تلفزيونية محلية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم عدم ظهور الوجه -الذي عادة ما تخفيه خدمة «ستريت فيو» من «قوقل» بسبب أن اللقطة مأخوذة من الخلف- فإن تحديد موقع المنزل سهّل عملية التعرّف عليه في بلدة براغادو الصغيرة التي تقع على بُعد 210 كيلومترات من العاصمة بوينس آيرس، ما جعل منه هدفاً لسخرية الجيران والزملاء، وفقاً للشكوى.

ودافعت «قوقل» عن نفسها قائلة إن جدار المنزل كان منخفضاً جداً، وإن المدعي «لم يحمِ خصوصيته».

وفي المحاكمة الأولى العام الماضي، حمّل قاضٍ هذا الشخص المسؤولية عمّا حصل لأنه كان «يمشي في ظروف غير لائقة في حديقة منزله».

لكن في الاستئناف، أصدرت المحكمة قراراً لصالح المدعي، إذ قضت بأن الجدار الذي يبلغ ارتفاعه مترين كان مرتفعاً بما يكفي، وأن «قوقل» «تدخلت في خصوصيته، وأساءت لكرامته».

وأمرت المحكمة في بوينس آيرس شركتي «قوقل الأرجنتين» و«قوقل» بأن تدفعا للمدعي مبلغا قدره 16 مليون بيزو، أي حوالى 12 ألفاً و600 دولار، تعويضاً عن انتهاك كرامته.

لكنها برأت شركةَ الاتصالات «كيبل فيجن إس إيه» (Cablevision SA) وموقع «إل سنسور» (El Censor) الإخباري -المدعى عليهما في القضية- من أي مسؤولية عن نشر الصورة، معتبرة أن أفعالهما ساهمت في تسليط الضوء على خطأ «قوقل».