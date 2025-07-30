أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تحذيراً رسمياً لشركة Whoop المختصة بتصنيع الأجهزة الصحية التكنولوجية القابلة للارتداء، متهمةً إياها بتسويق ميزة «رؤى ضغط الدم» دون الحصول على التصاريح الطبية اللازمة. وتعد هذه الخطوة تذكيراً بالتحديات التي تواجهها الشركات في التمييز بين ميزات العافية والميزات ذات الطابع الطبي.

وتم اعتبار ميزة «Blood Pressure Insights» التي تم تضمينها في أحدث أجهزة Whoop من قبل الهيئة التنظيمية ميزة طبية تستوجب موافقة مسبقة، خصوصاً أنها قد تدفع المستخدم لاتخاذ قرارات صحية بناءً على بيانات قد تبدو تشخيصية. في المقابل، ردت الشركة بأن الميزة تُصنف ضمن أدوات «العافية»، المصممة لمساعدة المستخدم على تحسين نمط حياته، وليست أداة طبية.

في سوق الأجهزة القابلة للارتداء، تخضع بعض الميزات -مثل تخطيط القلب أو تنبيهات الرجفان الأذيني- لإشراف صارم، بينما تُستثنى ميزات أخرى بسيطة مثل عد الخطوات أو تتبع النوم، كونها تُستخدم لأغراض عامة متعلقة بالصحة.

هذا الجدل يكشف فجوة تنظيمية متزايدة بين الابتكار في مجال التكنولوجيا الصحية ومتطلبات الجهات الرقابية، ويثير تساؤلات حول متى تصبح ميزة العافية أداة طبية، وما الجهة المسؤولة عن ضبط هذا التوازن.