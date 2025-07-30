أعلنت شركة مايكروسوفت إطلاق إصدار محدود من جهاز Surface Laptop تحت اسم «Smurface Edition»، تزامنًا مع عرض فيلم السنافر الجديد. ويأتي هذا الإصدار بلمسة تصميمية فريدة، حيث تم نقش شخصيات السنافر بالليزر على الغلاف الأمامي للجهاز، مع شعار Surface باللون الأزرق، في إشارة مباشرة لعالم السنافر دون المبالغة في اللون الأزرق الكامل كما كان متوقعًا.

ورغم أن التصميم يحمل طابعًا ترويجيًا طريفًا، إلا أن الجهاز يحتفظ بمواصفات تقنية قوية، تشمل شاشة بقياس 13 بوصة، ومعالج Snapdragon X Plus من شركة كوالكوم، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تبلغ 512 جيجابايت. ويُطرح الجهاز بسعر يبلغ 999.99 دولار أمريكي، ما يجعله خيارًا متوسط التكلفة ضمن فئة أجهزة Surface الجديدة.

ويعد الإصدار الخاص «Smurface Edition» من الحالات النادرة التي تطلق فيها مايكروسوفت نسخة موجهة لفئة معينة من المستخدمين، لا سيما أن الشركة لا تعتمد كثيرًا على التعاونات أو الإصدارات الترويجية. ومع ذلك، يضيف هذا الجهاز لمسة من الترفيه والحنين لعالم الطفولة ضمن منتج تقني متكامل الأداء، ما يجعله جذابًا لهواة الاقتناء ومحبي الشخصيات الكرتونية الكلاسيكية على حد سواء.