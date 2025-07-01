كشف خبير تقني دولي عن ستّ علامات مقلقة قد تشير إلى أن هاتفك المحمول يتعرض للتجسس من قبل طرف ثالث، محذراً من أن إحدى هذه العلامات باتت شائعة إلى حد مثير للقلق.

وقال مارك بوركار، الرئيس التنفيذي لشركة «QR Code Generator» والمتخصص في الأمن الرقمي، إن العديد من المستخدمين يغفلون عن الإشارات التي قد تدل على وجود برامج تجسس خفية تعمل على أجهزتهم دون علمهم. بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

أشار بوركار إلى أن أحد أكثر المؤشرات شيوعاً هو انخفاض عمر البطارية بشكل ملحوظ رغم الاستخدام المعتاد. ويرجع ذلك إلى أن برامج التجسس غالباً ما تعمل باستمرار في الخلفية، ما يؤدي إلى استهلاك كبير للطاقة.

ارتفاع درجة حرارة الهاتف أثناء عدم استخدامه قد يكون إشارة على تشغيل برامج خفية تستهلك قدرات المعالج، خصوصاً في حالات عدم نشاط المستخدم أو أثناء الليل.

أوضح الخبير أن برامج المراقبة تقوم بإرسال المعلومات المجمعة إلى جهات خارجية، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في استهلاك البيانات. يمكن التحقق من ذلك من خلال مراجعة استخدام البيانات في إعدادات الهاتف.

تعتمد بعض برامج التجسس البدائية على تبادل أوامر عبر رسائل نصية مشفّرة، قد تظهر للمستخدم على شكل نصوص غير مفهومة أو رموز عشوائية.

من العلامات المهمة التي تستدعي الحذر: إضاءة الشاشة فجأة، أو سماع أصوات غريبة أثناء المكالمات، ما قد يشير إلى تشغيل الكاميرا أو المايكروفون عن بُعد بواسطة الجهة المتجسسة.