كشفت شركة آبل، خلال مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2025، الإصدار الجديد من نظام تشغيل هواتف آيفون iOS 26، الذي جاء بتصميم بصري جديد كليًا يحمل اسم (الزجاج السائل) (Liquid Glass)، في تحول يعتبر الأجرأ على مستوى واجهة النظام وتجربة المستخدم.

ويمثل هذا التحديث أول مرة تعتمد فيها آبل طريقة جديدة لتسمية أنظمة التشغيل، إذ تم استبدال الترقيم التسلسلي التقليدي بأرقام السنوات، ما يعني أن هذا النظام كان سيحمل اسم iOS 19 وفق النظام السابق.

‏iOS 26 يأتي بتغييرات عميقة في شكل الشاشة الرئيسية وشاشة القفل، حيث بات بالإمكان تمديد الساعة لتشغل مساحة أكبر، كما أعيد تصميم تطبيق الكاميرا ليظهر بمظهر أكثر بساطة مع إخفاء العديد من الأزرار، في حين بات متصفح سفاري يعرض الصفحات بملء الشاشة مع شريط علامات التبويب الطافي فوق المحتوى.

وأعلنت آبل ميزة جديدة داخل تطبيق الهاتف تتيح فلترة المكالمات الواردة عبر مساعد ذكي يمكنه الرد نيابة عن المستخدم أو الانتظار بدلاً منه.

وفي تطبيق الرسائل، قدم النظام تحسينات بارزة مثل القدرة على تعيين خلفيات مخصصة للمحادثات، سواء من الصور المقترحة أو التي يرفعها المستخدم أو حتى من الصور التي يتم توليدها باستخدام أداة Image Playground. كما أصبح من الممكن إنشاء استطلاعات للرأي داخل المحادثات، مع قدرة ميزة Apple Intelligence على اقتراح إنشاء استطلاع في اللحظة المناسبة، إضافة إلى دعم مؤشرات الكتابة في الدردشات الجماعية لأول مرة.

وقدّمت آبل ميزة Genmoji التي تتيح للمستخدم دمج رمزين تعبيريين لإنشاء رمز جديد، إلى جانب دعم أداة Image Playground لتوليد الصور بالاعتماد على روبوت ChatGPT من شركة OpenAI.

من أبرز المزايا كذلك ميزة «الترجمة الحية» Live Translation، التي تتيح الترجمة الفورية للمحادثات في الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية ومكالمات فيس تايم، دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت، حيث تعمل الميزة بشكل كامل على معالجات الجهاز.

وستتمكن التطبيقات الخارجية أيضًا من الاستفادة من هذه التقنية من خلال واجهة برمجية خاصة. وبدوره، حصل تطبيق الخرائط على قدرات أذكى، تتيح له تعلّم المسارات المفضلة للمستخدم وتنبيهه بوجود اختناقات مرورية، مع إمكانية الرجوع إلى الأماكن السابقة لمشاركتها بسهولة.

ومن المقرر أن يتاح لمستخدمي أجهزة آبل بدءًا من خريف هذا العام إنشاء بطاقة هوية رقمية داخل تطبيق Apple Wallet، في إطار سعي الشركة لتعزيز الاعتماد على الوثائق الرقمية، كما ستتيح خدمة Apple Pay تتبع الطلبات التي أجريت خارج النظام، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي مفاجأة موجهة لمجتمع اللاعبين، أعلنت آبل إطلاق تطبيق جديد مستقل مخصص بالكامل للألعاب، يُعرف باسم Games App، ويتيح الوصول إلى مكتبة الألعاب التي تم تحميلها من App Store، إلى جانب استعراض محتوى خدمة Apple Arcade ومتابعة ما يلعبه الأصدقاء عبر تبويب (اللعب معًا).

وكشفت آبل ميزة «الذكاء البصري» Visual Intelligence التي تتيح للمستخدم التفاعل مع ما يظهر على الشاشة، حيث استعرضت الشركة ميزة تتيح التعرف على عناصر مرئية في الصور، مثل السترات أو المنتجات الظاهرة في تطبيقات التواصل، والبحث عنها عبر الإنترنت مباشرة بعد التقاط لقطة شاشة.

ورغم هذا الكم من المزايا، فإن بعض التحسينات التي وعدت بها الشركة، خصوصا المتعلقة بتطوير المساعد الشخصي سيري ليصبح قادرًا على التفاعل السياقي مع الشاشة، لم تُطلق بعد، على أن يتم إصدارها في تحديث لاحق.