أعلنت منصة المراسلة الفورية واتساب، المملوكة لشركة ميتا، عن اختبار ميزة جديدة ستتيح لمستخدمي نظام آندرويد اختيار جودة التنزيل التلقائي للصور ومقاطع الفيديو في المحادثات، وذلك من خلال نظام آندرويد في إصدار رقم 2.25.18.11.

وبحسب موقع WABetaInfo، تتضمن الميزة خيارين لجودة الصور والفيديوهات التي يتم تنزيلها تلقائياً، هما الجودة العادية (Standard Quality) وجودة عالية الدقة (HD Quality).

وعند اختيار الجودة العادية يتم ضغط الوسائط لتقليل حجمها، ما يجعل التنزيل أسرع وأكثر كفاءة من حيث استخدام البيانات والتخزين، بحسب موقع «WABetaInfo» المتخصص في تحديثات تطبيق واتساب.

أما جودة عالية الدقة، فتحافظ على مزيد من التفاصيل البصرية والدقة، لكنها تستهلك المزيد من البيانات ومساحة التخزين. ويمكن الوصول إلى خياري جودة تنزيل الوسائط من قسم «التخزين والبيانات» (Storage and Data) في إعدادات التطبيق. ويُعدّ هذا التحكّم مفيداً بشكل خاص في المحادثات الجماعية، حيث يُشارك عدد كبير من الصور ومقاطع الفيديو بانتظام، مما يجعل المستخدمين يتلقون صوراً ومقاطع فيديو عالية الجودة لا يرغبون بالضرورة في فتحها ما قد يستهلك البيانات دون فائدة.

وتتوفر ميزة اختيار جودة الصور ومقاطع الفيديو التي يتم تنزيلها تلقائياً حالياً في نسخة تجريبية من تطبيق واتساب لنظام آندرويد، ومن المتوقع طرحها للمستخدمين العاديين خلال الأسابيع القادمة.