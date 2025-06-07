أطلقت «أبل» ميزة «حماية الجهاز المسروق» عند إصدارها لنظام التشغيل iOS 17.3، وتهدف هذه الميزة إلى حماية بياناتك في حال سرقة هاتفك أو وقوعه في أيدٍ غير أمينة، من خلال إضافة طبقة أمان عند وجود جهاز آيفون بعيدًا عن الأماكن المألوفة، مثل المنزل أو العمل، كما تُساعد على حماية حساباتك ومعلوماتك الشخصية في حال سرقة الجهاز.

وإليك كيفية تفعيل ميزة حماية الجهاز المسروق، وما يجب معرفته حول ميزة الأمان الجديدة.

أولًا، افتح الإعدادات، وانقر على «معرف الوجه ورمز المرور»، ثم انقر على «حماية الجهاز المسروق»، وحوّل زر التبديل بجوار «حماية الجهاز المسروق» لتفعيل الميزة.

تتطلب ميزة «حماية الجهاز المسروق» إدخال معلوماتك البيومترية مرة واحدة على الأقل، للوصول إلى بعض إعداداتك ومعلوماتك الحساسة عندما لا تكون في مكان مألوف، مثل منزلك.

ومن بين هذه الإعدادات، استخدام كلمات المرور أو مفاتيح المرور المحفوظة في سلسلة المفاتيح، واستخدام طرق الدفع المحفوظة في سفاري والتي تُملأ تلقائيًّا.

كذلك، قد يطلب الهاتف البيانات البيومترية لمسح جميع المحتويات والإعدادات، أو عند التقدّم بطلب للحصول على حساب أبل جديد، أو استخدام جهاز آيفون لإعداد جهاز جديد.

وتستخدم الميزة أيضًا آلية جديدة تُسمى «تأخير الأمان» عند تغيير بعض الإعدادات؛ فإذا حاولت تغيير هذه الإعدادات وأنت بعيد عن مكان مألوف، فستطلب منك ميزة «حماية الجهاز المسروق» إدخال معلوماتك البيومترية مرتين، مرة في البداية، ومرة أخرى بعد ساعة.

ووفقًا لشركة أبل، إذا وصلت إلى مكان مألوف أثناء انتظار انتهاء فترة التأخير الأمني، فقد ينهي جهازك هذه الفترة قبل أوانها.

يُذكر أن ميزة «تأخير الأمان» تمنع إيقاف تشغيل ميزة «حماية الجهاز المسروق»، وتغيير كلمة مرور معرّف أبل، وتسجيل الخروج من حساب أبل، وإضافة أو إزالة الأجهزة الموثوقة، وغيرها من الإعدادات المهمة، مع العلم أنه يمكنك أيضًا اختيار تفعيل ميزة «تأخير الأمان» دائمًا، حتى عندما تكون في مكان مألوف.

وبهذه الطريقة، إذا فُقد جهاز آيفون في المبنى الذي تعيش فيه أو في مكان آخر يتعرف عليه جهاز الهاتف على أنه مألوف، فستظل لديك طبقة الحماية هذه.