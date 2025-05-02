حذّرت شركة «أبل» الأمريكية من هجمات عبر برامج تجسس تستهدف بعضاً من مستخدمي أجهزتها في مختلف أرجاء العالم.

وأرسلت «أبل» الأسبوع الحالي إشعارات إلى عدة أشخاص تعتقد أنهم مستهدفون ببرامج تجسس.

وتضمن تحذير «أبل» أن الشركة «اكتشفت هجوماً مستهدفاً ببرامج تجسس على جهاز آيفون الخاص بك، ومن المرجح أن هذا الهجوم يستهدفك تحديداً بسبب هويتك أو ما تفعله».

وعلى الرغم من أنه من غير الممكن تأكيد اكتشاف مثل هذه الهجمات، إلا أن «أبل» لديها إدراك كبير بشأن تحذيرها، ويرجى أخذه على محمل الجد.

ولم يتضح بعد ما هي حملة برامج التجسس، التي تحدثت عنها «أبل»، لكن الشركة أبلغت المستخدمين في عشرات الدول في مناسبتين العام الماضي بأنهم استُهدفوا ببرامج تجسس غير محددة.

ويقول الخبراء إنه يجب دون أدنى شك أخذ تحذير «أبل» على محمل الجد، واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من خطر هذه الهجمات.

ومن أبرز الإجراءات إعادة تهيئة المصنع «Factory reset» بعد إنشاء نسخة احتياطية عن البيانات والملفات المهمة على هاتفك، وبعد ذلك الانتباه إلى التطبيقات التي سيتم تنزيلها.

في السياق عينه، تستخدم هذه الهجمات البريد الإلكتروني، حيث يتم إرسال روابط خبيثة عند النقر عليها تصيب الجهاز ببرامج ضارة تقوم بالتجسس على أنشطة المستخدم.

وتحذير «أبل» الجديد ليس الأول من نوعه، إذ أرسلت الشركة سابقًا إشعارات مماثلة إلى أهداف وضحايا برامج التجسس، ووجهتهم للتواصل مع منظمة غير ربحية متخصصة في التحقيق في مثل هذه الهجمات الإلكترونية.

كما أرسلت شركة «غوغل» وتطبيق «واتساب» في السنوات الأخيرة إشعارات مماثلة بشكل دوري إلى مستخدميها.