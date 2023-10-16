في هذا العصر الذي تزداد فيه أهمية الوعي البيئي بشكل ملحوظ، يركز المستهلكون بشكل متزايد على العوامل التي تجعل منتجات التكنولوجيا مستدامة وصديقة للبيئة وتمتلك عمرًا طويلًا.

ولا يقتصر دور شركة OPPO، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، على الاعتراف بأهمية هذا التحول في تفكير المستهلكين فقط، بل إنها تتصدر هذه الحركة بفضل التفاني الجاد في تعزيز جودة منتجاتها، بهدف تحقيق متانة دائمة مع الحد من تأثيرها البيئي.

بفضل التزامها الثابت بمسائل الاستدامة، تقدم OPPO خطوات مبهرة تسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).

تجذرت روح الاستدامة بعمق في ثقافة شركة OPPO. على مدار السنوات الثلاث الماضية، اتخذت الشركة خطوات حاسمة نحو تحقيق رؤيتها كشركة مسؤولة وأصدرت تقارير دورية عن الاستدامة، مما أضاف الشفافية إلى جهودها المتواصلة في مجال التنمية المستدامة. ومن خلال الالتزام الثابت برسالتها الاجتماعية والبيئية، التي تُعبِر عنها عبر شعارها «التكنولوجيا من أجل البشرية، اللطف من أجل العالم»، تمتلك OPPO تفانياً طويل الأمد في تقديم حلاً ابتكارياً وأخلاقياً.

تعزيز جودة المنتج لتحقيق الاستدامة

ويكمن التفاني الثابت في تحسين جودة منتجاتها في قلب إستراتيجية الاستدامة التي تتبناها شركة OPPO. تُجرى اختبارات شاملة على المنتجات في مختبر موثوق به تابع لـOPPO، حيث تتجاوز نتائج هذه الاختبارات معايير الصناعة القياسية. الهدف هو توفير منتجات ذات عمر طويل ومتينة، لا تُعرض لأي تأثير سلبي. تشمل هذه الاختبارات محاكاة لسنوات من الاستخدام العادي، إضافة إلى تكرار سيناريوهات التلف الشائعة مثل السقوط في بيئات قاسية تتضمن درجات حرارة عالية أو رطوبة أو درجات حرارة منخفضة. هذا إضافة إلى إجراء تقييمات صارمة لمقاومة الماء والتآكل، والتأكد من جاهزية المنتجات لمواجهة التحديات البيئية والمتغيرات المحيطة بنجاح.

إضافة إلى ذلك، قامت الشركة بجعل طول العمر جزءًا لا يتجزأ من تصميم المنتج نفسه. تم دمج محرك صحة البطارية من OPPO في عدة هواتف ذكية منذ أول ظهور له في عام 2022. هذه التقنية تضمن الحفاظ على البطارية بنسبة لا تقل عن 80% من سعتها حتى بعد مرور أربع سنوات من الاستخدام، مما يفوق بكثير معايير الصناعة ويسهم بشكل كبير في تقليل النفايات الإلكترونية بشكل ملموس.

الريادة في تحسين بيئة الصناعة

اتخذت شركة OPPO إجراءات استباقية لتعزيز بيئة الصناعة من خلال انضمامها إلى مبادرات مثل نظام التصنيف البيئي للهاتف المحمول. بصفتها واحدة من الشركات الرائدة التي شاركت في هذا البرنامج الذي تم إطلاقه بواسطة شركات رائدة في صناعة الهواتف المحمولة في أوروبا، تم تقييم أداء OPPO في خمسة مجالات أساسية للأداء البيئي: المتانة، وقابلية الإصلاح، وقابلية إعادة التدوير، وكفاءة المناخ. هذا الالتزام بالشفافية والمساءلة يقترح معيارًا جديدًا في صناعتها ويعزز التفاني المستدام لشركة OPPO في تطوير الممارسات المستدامة.

مبادرات التعبئة والتغليف الصديقة للبيئة لدى OPPO

تدرك شركة OPPO بشكل واضح الحاجة الملحة للحد من استخدام البلاستيك في التعبئة والتغليف، ولذا قامت بخطوات ملحوظة في هذا الاتجاه. ومن بين الأمثلة الملموسة على ذلك تصميم عبوة هاتف Find N2 Flip بالكامل من الورق، وهذه العبوة قابلة للتحلل البيولوجي بشكل كامل، مما يتوافق مع رؤية OPPO للحفاظ على البيئة.

بمراعاة تزايد أهمية الاختيارات البيئية بين المستهلكين، تظهر OPPO كمثال بارز على التفاني في تحقيق مستقبل مستدام. تمكنت OPPO بفضل جهودها في تجاوز الفجوة بين التكنولوجيا والالتزام البيئي، حيث لا تقتصر جهودها على إثبات الجدارة فقط، بل تساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بشكل ملموس.

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