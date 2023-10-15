لاتزال أصداء الإصدار الأحدث من هواوي، ساعة HUAWEI WATCH GT 4 تتردّد في كل مكان. فهي ليست ساعة ذكيّة اعتيادية. على عكس أي ساعة ذكية أخرى في السوق.

لا يبدو أن WATCH GT 4 تقبل بأن تكون نسخة عن الساعات الذكية الكبيرة والمملة. بدلاً من ذلك، تتفرّد بشكل خاص بكونها قطعة فنيّة فاخرة وكاملة، غنيّة بالميّزات الجديدة المبتكرة وعمر البطارية طويل الأمد وميّزات اللياقة والصحّة المطوّرة. سواء كنت تفضّل الشكل المثمّن الجريء للإصدار 46 ملم أو التصميم الأنيق بشكل قلادة للإصدار 41 ملم، فإن ساعة HUAWEI WATCH GT 4 تحمل في جعبتها شيئًا يرضي مختلف الأذواق.

عهد جديد من تصاميم الساعات الذكية

تتخذ «HUAWEI WATCH GT 4» خطوة جريئة نحو رؤية رائدة في الموضة. حيث تقدّم عناصر تصميم مبتكرة مع الاحتفاظ بالجماليات الهندسية الحديثة لأسلافها من الساعات التقليدية. تأتي الساعة بتصميمين مختلفين: 46 ملم بتصميم مثمّن مذهل مع مظهر خارجي قوي ومتين، و41 ملم بتصميم قلادة أنيق ونقي مُصمم ليشبه قطع المجوهرات الرائعة.

يتميز الإصدار 46 ملم بتصميم هندسي بارز، مع التوظيف الجريء لهيكل الساعة المثمّن. ويضيف هذا الاختيار الفريد لمسة من جرأة الجيل الحديث من الساعات إلى التصميم الدائري الكلاسيكي، مما يجعل الساعة مميزة ومبتكرة بشكل سبّاق.

مستوحًى من تألق قطع الماس والجزء الخارجي المنحوت من المصابيح الأمامية المثمّنة الموجودة في السيارات الرياضية، فإن اختيار التصميم هذا يتبنى المظهر الكلاسيكي الذي غالبًا ما تتسم به الساعات الفاخرة التقليدية، ويمثل المرة الأولى التي يتم فيها اعتماد مثل هذا التصميم بواسطة ساعة ذكية.

بالنسبة لإصدار 41 ملم، تحتل الأناقة مركز الصدارة. فقد تم تصميمها لتكون محور كل حديث، فهي تجسد جمالية عصرية ونحيفة ومتوازنة جيدًا مع تصميم القلادة. تم النظر بعناية في كل جانب من جوانب تصميمها، من عروة الساعة ذات السطح المقوّس التي تعزز التاج، إلى الحافة المعدنية بسمك 1.9 ملم فقط التي تضيف لمسة من الرقيّ. يعزز الإطار الخارجي الذهبي وجه الساعة أيضًا، مما يقلل من الحواف السوداء لتقديم تجربة غامرة بشكل أكبر.

كل تفاصيل ساعة HUAWEI WATCH GT 4 مصنوعة بدقة ومبنية بمواد راقية. فهي متعددة الاستخدامات بما يكفي لتناسب مختلف الأنماط والشخصيات والمناسبات، وتأتي في مجموعة متنوعة من الألوان المختلفة. وإذا لم يكن ذلك كافيًا، فيمكن للمستخدمين اختيار أكثر من 25,000 وجه ساعة متوفر في المعرض وتجربة أنواع التصميم المختلفة.

أداء بطارية مذهل

تتمتع WATCH GT 4 بعمر بطارية استثنائي، مع استخدام يصل إلى 14 يومًا بإصدار 46 ملم وحتى 7 أيام بإصدار 41 ملم. يضمن عمر البطارية الممتد هذا إمكانية الاعتماد على الساعة للاستخدام المستمرّ دون إعادة الشحن المتكرر. تدعم الساعة الشحن اللاسلكي وتتميز بإمكانيات الشحن العكسي.

تحكّم بحياتك الصحيّة

تجعل HUAWEI WATCH GT 4 التكنولوجيا الذكية جزءًا لا يتجزأ من الحياة الصحية، مضيفةً ثلاثة ميزات رئيسية. مع أكثر من 8 سنوات من البحث والتطوير التراكمي، تعمل HUAWEI WATCH GT 4 على تحسين تقنية مراقبة المؤشرات الصحية TruSeenTM 5.5+، التي تتضمن خوارزمية تعزيز الإشارة متعددة القنوات المتجذرة في طريقة التعلم العميق الحصرية لشركة هواوي. نتيجة لذلك، يحصل المستخدمون على قراءة أكثر دقة بنسبة 30% لصحة قلبهم، حتى أثناء الأنشطة الديناميكية أو البيئات منخفضة الحرارة.

كما أن الساعة تقدّم ميّزة TruSleepTM 3.0 التي تم تطويرها لمنح المستخدمين وعيًا أفضل بدورات نومهم. كما يمنح تتبع النوم الموجود في WATCH GT 4 المستخدمين فهمًا شاملاً لدورات نومهم ويساعدهم في تعديل عادات نومهم. يتضمن ذلك ميزة التوعية بالتنفس أثناء النوم، والتي تقوم بفحص مخالفات التنفس أثناء النوم، مما يمنح المستخدمين نظرة ثاقبة إضافية على صحة الجهاز التنفسي أثناء النوم.

تشجّعك على حفظ لياقتك

تعمل HUAWEI WATCH GT 4 أيضًا على تحويل تجربة اللياقة البدنية، وتقديم حلقات الأنشطة المطوّرة، وتطبيق Stay Fit الجديد كليًا، وتتبع GNSS مطوّر - التي تم تحسينها جميعًا باستخدام تقنية TruSeenTM 5.5+ الجديدة. تُعدّ HUAWEI WATCH GT 4 أول ساعة ذكية من هواوي تقدم تطبيق Stay Fit، وهو تطبيق لإدارة السعرات الحرارية. يستخدم Stay Fit البيانات الصحية في الوقت الفعلي لمساعدة المستخدمين على إدارة مدخولهم من السعرات الحرارية، مما يمنح المستخدمين توصيات أكثر شمولية مصممة خصيصًا لحاجات أجسامهم لإدارة الوزن بشكل أفضل.

يمكن للمستخدمين أيضًا العثور على دافع جديد في ميزة حلقات الأنشطة المطوّرة، والتي تعرض إحصائيات اللياقة البدنية اليومية (السعرات الحرارية المحترقة ومدة التمرين والنشاط أثناء الوقوف) لتتمكن من إلقاء نظرة سريعة تساعدك على السيطرة على أنشطة اللياقة البدنية اليومية وإغلاق حلقاتك. علاوة على ذلك، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى أكثر من 100 وضع رياضي، بما في ذلك الرياضات الأكثر عصرية مثل البادل وحتى الرياضات الإلكترونية، مما يجعلها أكثر ملاءمة من أي وقت مضى للبقاء نشطًا!

يمكنك أيضًا نقل رحلتك الاستكشافية ورفع مستوى التحديات إلى المستوى التالي من خلال نظام GNSS عالي الدقة مزدوج النطاق والمطوّر بخمسة أنظمة، مما يحسن دقة تحديد المواقع بنسبة 30% مقارنة بالإصدارات السابقة، حتى أثناء الجري في المدن ذات الكثافة الهيكلية التي يمكن أن تعيق استقبال الإشارة.

اتصال بالبلوتوث ورد سريع على الرسائل

الأهم من ذلك كله، أن الساعة الذكية تعمل على تحسين راحة المستخدم وأسلوب حياته من خلال ميزات إضافية مثل الواجهة التفاعيلة الجديدة تمامًا والرسائل والردود السريعة، إضافة إلى تمكين تطبيقات الطرف الثالث من الوصول إلى الموسيقى والتنقل والمزيد.

بالنسبة لأولئك الذين يخشون فقدان كل هذه الميزات المذهلة، فإن الخبر السار هو أن HUAWEI WATCH GT 4 يمكنها العمل مع أجهزة iOS و Android!

تتوفر HUAWEI WATCH GT 4 في المملكة العربية السعودية مقاس 46 ملم باللون الأسود، البني والأخضر، في حين يتوفر مقاس 41 ملم باللون الأسود، الأبيض والذهبي الفاتح وبسعر يبدأ من 999 ريالا على الموقع الإلكتروني الرسمي لهواوي وتجار التجزئة المعتمدين.