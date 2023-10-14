أعلنت شركة قوقل، عن إنشاء أداة جديدة تتيح إنشاء صور مباشرة من رسالة نصية.

ووفقاً للشركة، تسمح «قوقل» الآن للمستخدمين بكتابة المسودات داخل تجربة «البحث التوليدي SGE» مع تخصيص المخرجات لتكون طويلة أو قصيرة أو تغيير طريقة الكتابة.

وأضافت: «تأتي المزايا الجديدة في أعقاب سلسلة من التحديثات السريعة لتجربة»البحث التوليدي«مع تسارع وتيرة تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي».

ويمكنك باستخدام ميزة إنشاء الصور الجديدة بالذكاء الاصطناعي إدخال مطالبة تحدد نوع الصورة التي تريدها، مثل رسم أو صورة فوتوغرافية أو لوحة فنية، وتولد تجربة «البحث التوليدي» أربع نتائج قابلة للتنزيل بصفتها ملفات«png»، أو تحرير المطالبة التي أنشأت الصور لإنشاء مجموعة جديدة، ويشغل نموذج تحويل النص إلى صورة من «قوقل» المسمى Imagen الميزة الجديدة، وتصبح الميزة نفسها متاحة أيضًا عند استخدام بحث الصور من «قوقل»، كما يمكنك إنشاء صورة جديدة باستخدام المطالبات من المربع الذي يظهر ضمن النتائج في حال لم تجد الصورة التي تحتاجها أثناء التمرير عبر نتائج بحث الصور.

وأوضحت قوقل أنها تحدد ميزة إنشاء الصور الجديدة على المستخدمين البالغة أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، وذلك نظرًا إلى أن إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي قد أدى إلى بعض المحتوى غير المناسب، كما أن «قوقل» تمنع أيضًا إنشاء أي صور تتضمن وجوهاً واقعية ومطالبات تذكر أسماء أشخاص بارزين، وهي عمليات حظر تهدف إلى منع انتشار المعلومات الخطأ.