فاجأ مالك شركة تويتر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» باعتزامه تغيير الشعار الرسمي للمنصة الممثلة في «الطائر الأزرق» ليتحول إلى شعار إكس «X».

وكشف ماسك تطلعه إلى تغيير لون النظام الأساسي الافتراضي لمنصة «تويتر»، حيث أطلق تصويتًا لاستطلاع آراء الجمهور حول تغيير اللون الافتراضي للمنصة إلى اللون الأسود، وعقّب عليه بقوله: «هذا مهم».

وكتب عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الأحد): «سنودع قريبا العلامة التجارية لتويتر، وتدريجيا كل الطيور»، وأضاف: «إذا نُشر شعار «X» وتمتع بقدر كاف من الجودة الليلة، سنطلقه حول العالم غدا»، فيما لم يضف مزيدًا من التفاصيل.

وفي السياق، كشف حساب أخبار «تويتر» المختص بنشر مستجدات التحديثات والتغييرات في منصة التواصل الاجتماعي، أن شعار «تويتر» سيتغير غدًا، مضيفًا: «لقد استغرق الأمر وقتًا طويلًا»، وتابع: «قد يتم تغيير العلامة التجارية إلى«X» في وقت أقرب مما كنا نعتقد»، مشيرًا إلى أن تطبيق «تويتر» سيصبح تطبيقًا شاملًا وسيتحدى هيمنة المنصات الأخرى.