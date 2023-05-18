أعلن مالك منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إطلاق ميزة جديدة للحسابات الموثقة المشتركة في خدمة «تويتر بلو»، تتعلق برفع مقاطع فيديو طويلة.

وقال ماسك عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الخميس): «يمكن لمشتركي تويتر بلو الموثقين بالعلامة الزرقاء الآن تحميل مقاطع فيديو مدتها ساعتان (8 جيجابايت)!».

وتأتي هذه الميزة الجديدة، بعد أن كان مسموحا لمشتركي «تويتر بلو» بتحميل مقاطع فيديو على «تويتر» تصل مدتها إلى 60 دقيقة فقط، وألا يزيد حجم ملفه عن 2 جيجابايت فقط.

يذكر أن منصة «تويتر» قد أعلنت أنه عطفا على حصول المشتركين في الخدمة على شارة التوثيق الزرقاء، فإنها توفر لهم طريقة لتحسين تجربتهم على منصة التواصل الاجتماعي وتخصيصها، كما أن خدمة «تويتر بلو» تتيح للمشتركين فيها الوصول المبكر إلى أحدث ميزات المنصة قبل إتاحتها للجميع.