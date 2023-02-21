أعلنت شركة أسوس جمهورية اللاعبين ROG اليوم، بدء بيع أحدث أجهزتها المخصصة للألعاب والتي تم الإعلان عنه مطلع العام الحالي في حدث الإطلاق الافتراضي لـFor those who dare في معرض CES 2023.

تم تصميم ROG Strix SCAR 18 الجديد مع وضع عشاق الرياضات الإلكترونية في الاعتبار. ويعدّ مركز ألعاب قويا، حيث ينقل قوة وراحة الكمبيوتر المكتبي إلى كمبيوتر محمول مدعوم بمكونات من الدرجة الأولى تساعد اللاعبين على سرقة الأضواء بأداء عالٍ وبشكل مثير للإعجاب، وهو أول كمبيوتر محمول من نوع ROG يتميز بشاشة Nebula مقاس 18 بوصة، مع مواصفات تصل إلى QHD 240 هرتز.

لقد ابتكرت أسوس تصميمًا جديدًا في Strix Scar لهذا العام؛ حيث أصبح الغطاء الأسود الآن أكثر أناقة وتميزًا، وكذلك بالنسبة لجزء لوحة المفاتيح. لقد صممت أسوس أغطية جديدة قابلة للتخصيص لإضافة مجموعة من الألوان إلى الهيكل الخاص بك؛ وهو أصغر حجمًا ويتم توصيله بثبات على الهيكل. يمكن أيضًا طباعة غطاء ثلاثي الأبعاد إذا كنت ترغب في إضافة لمسة مميزة أخرى لعرض أسلوبك.

كما هو الحال دائمًا، يأتي Scar مع لمسات Aura Sync الرائعة لتسليط الضوء على إبداعك. يضيء الضوء بشكل ساطع بشعار ROG المعدني الجديد ولوحة المفاتيح مع إمكانية التخصيص لكل مفتاح. تصدر المزيد من مصابيح LED توهجًا متساويًا حول قاعدة الهيكل وعبر الشريحة الإستراتيجية أسفل الشاشة. تمت تغطية الجزء الخلفي وجوانب الحاسب المحمول بمادة شفافة مما يمنحه مظهرًا أكثر ارتباطًا بالواقع الافتراضي.

يوجد 2022 Strix SCAR هنا لنقل ألعاب Windows 11 إلى مستوى آخر، وهو مدعوم بأحدث وحدة معالجة مركزية منIntel، ووحدة معالجة رسومات NVIDIA® GeForce RTX ™ 4000 من المجموعة مع مفتاح MUX وذاكرة الوصول العشوائي DDR5 الجديدة فائقة السرعة. تم تصميم وحدة معالجة الجرافيكس TGP بقدرة 150 واط + 25 واط بحد أقصى، المصممة لتحقيق معدلات عرض إطارات عالية في العناوين الحديثة، حتى شاشة QHD 240 هرتز مع Adaptive Sync، مما يعني أن كل ما يجب أن تقلق بشأنه هو المنافسة. يجعل التنسيق ذو الـ18 بوصة الجديد تجربة اللعب غامرة للغاية، ويمنحك مساحة شاشة إضافية لإنشاء المحتوى.

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