o من المتوقع أن تصل إيرادات قطاع الألعاب الإلكترونية إلى 1,330 مليون دولار أمريكي في السعودية عام 2023 o قطاع ألعاب الهواتف الذكية هو القطاع الأكبر في السعودية وبلغت قيمته في السوق 1,071,00 مليون دولار أمريكي في عام 2021 o ببجي موبايل، التي تم تطويرها بالتعاون بين LightSpeed Studios وKRAFTON, Inc ونشرتها شركة Level Infinite التابعة لشركة Tencent، هي لعبة الباتل رويال الأكثر شعبية في العالم ولعبة الهواتف الذكية الأكثر مشاهدة. o تدير شركة Endless Studios استوديو لتطوير الألعاب الإلكترونية التي تستهدف فئة الشباب، حيث يتعاون الشباب مع نخبة من المتخصّصين في هذا المجال ومطوّري الألعاب الطموحين لابتكار ألعاب جديدة.





أطلقت ببجي موبايل (PUBG MOBILE) إحدى أشهر ألعاب الجوّال في العالم، مسابقة التصميم على مستوى جامعات المملكة العربية السعودية في الرياض، بالشراكة مع VOV Gaming، وهي شركة البنية التحتية للألعاب الإلكترونية وجزء من مجموعة Savvy Games Group، إضافةً إلى Endless Studios استوديو تطوير الألعاب الذي يستهدف فئة الشباب.

وتتوجه مسابقة ببحي موبايل للتصميم إلى طلاب الجامعات والمدارس الثانوية في مختلف أنحاء المملكة، وذلك للمشاركة في ابتكار المحتوى الفني والتصاميم الجديدة للأزياء المستخدمة في اللعبة أو مجموعة مختارة من عناصر اللعبة وتقديم أعمالهم الفنية عبر الإنترنت خلال مدّة أقصاها 12 أبريل. وستقوم لجنة تحكيم باختيار المتأهّلين للتصفيات النهائية، حيث ستنتقل المجموعة المختارة من المتسابقين إلى مرحلة نهائية من التصويت الذي يشارك فيه اللاعبون مباشرة من خلال اللعبة لاختيار العمل الفني المفضّل لديهم. وسيتم الإعلان عن الفائزين من السعودية في شهر مايو 2023.

وقد تمّ إطلاق هذه المسابقة، التي تُعدّ جزءاً من مبادرة عالمية واسعة النطاق، في المملكة في مركز الألعاب الإلكترونية The Zone لدى VOV في الرياض، حيث حضر الطلاب والمتخصّصون في قطاع الألعاب الإلكترونية ليعرفوا المزيد عن هذه المسابقة. وفي إطار دعم الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الألعاب الإلكترونية المزدهر في المملكة وسدّ الفجوة بين شركات التعريف بقطاع الألعاب الإلكترونية ومزوّديها والطلاب، حضر هذه المناسبة خبراء من قطاع الألعاب الإلكترونية والطلاب والمعلمين في المملكة. وجمع هذا الحدث بين ببجي موبايل، إحدى أشهر الألعاب الإلكترونية في العالم، مع شغف VOV Gaming في بناء مجتمعات الألعاب، بدعم من Endless Studios الشركة التي تلتزم بتوفر التعليم بمجال الألعاب لفئة الشباب.

وعلى ضوء ذلك، عقّب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية ورئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان آل سعود بقوله: «نحن نسعى لتوفير الفرص والمشاركة في ترسيخ الشراكات في قطاع الألعاب الإلكترونية تمكينًا للمواهب وفتح المجال للإمكانات الهائلة في السعودية. حيث إن استقطاب الشركات العالمية إلى السعودية من خلال الاستثمارات والشراكات يسهم في توفير المهارات ونقل المعرفة وبناء القدرات في منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية. ومن خلال هذه الشراكة التي تسعى من خلال مخططها لتجمع بين طلاب الجامعات والمدارس السعودية وخبراء الألعاب الإلكترونية وذلك لتوفير منصة لإبراز مواهب الطلاب في المملكة بمجال تصميم الألعاب الإلكترونية، سيحظى المهتمون بصناعة الألعاب بفرصة فريدة لتحسين وصقل معرفتهم ومهاراتهم».

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لدى شركة VOV Gaming جيري جيمز: «ينمو قطاع الألعاب بسرعة كبيرة في السعودية مع وجود دافع قوي محلياً لتطوير المواهب المحلية. ويتمثل جزء من مهمتنا في VOV بتمكين اللاعبين من الجنسَين ومختلف التخصصات والقدرات من تحقيق إمكاناتهم. وسنوفر عن طريق شراكتنا مع ببجي موبايل وEndless Studios لإطلاق هذه المسابقة في السعودية، منصة للطلاب السعوديين كي يتمكنوا من التعبير عن إبداعهم وشغفهم بالألعاب الإلكترونية، إضافة إلى نشر الوعي بالإمكانات الموجودة في قطاع الألعاب الإلكترونية».

وعلّق مؤسس شركة Endless Studios مات داليو: «تم تأسيس شركة Endless لإعداد الشباب لرسم ملامح مستقبلهم عبر تصميم التقنيات التي سيستخدمونها بأنفسهم. ويجتمع الشباب في Endless من جميع أنحاء العالم ليصمموا الألعاب الإلكترونية، ويكتسبوا من خلال هذه التجربة المهارات التي تُمكّنهم من الوصول إلى مجموعة واسعة من الفرص الجديدة. ويسعدنا أن نتعاون مع ببجي موبايل وVOV Gaming في هذه المبادرة لنتواصل مع الطلاب وندعوهم للانضمام إلى مجتمعنا المتنامي من المبدعين والمصممين والمهندسين والفنانين الشباب».

وقال جون لاسي المدير الإقليمي لدى شركة Level Infinite التابعة لمجموعة تنسنت جيمز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تم إطلاق مسابقة ببجي موبايل للتصميم في مدارس وجامعات المملكة بالتعاون مع VOV Gaming وEndless Studios، وذلك لتشجيع الطلاب المهتمين بالألعاب الإلكترونية على تطوير قدراتهم التصميمية. ويسرنا أن نمنح الطلاب في المملكة فرصة عرض مواهبهم وأن نعزز الصلة بينهم وبين الشركات البارزة في القطاع».

للمزيد من المعلومات عن ببجي موبايل، تابعونا عبر فيسبوك وإنستغرام وتويتر ويوتيوب.