أعلنت واشنطن قيود تصدير فرضتها لإعاقة حركة تقدم بكين في صناعة الرقائق الإلكترونية التي تعد عنصراً جوهرياً في جميع الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية إلى الأسلحة والمعدات العسكرية.



وفرضت الولايات المتحدة قيودا على الشركات التي تنوي تصدير هذه الرقائق المنتجة باستخدام معدات أو برامج كمبيوتر أمريكية.



وشملت القيود المواطنين الأمريكيين وحاملي بطاقة الإقامة الخضراء وهم مقيمون دائمون في أراضي الولايات المتحدة ويمتلكون حق العمل فيها، حيث نصت على منعهم من العمل في بعض شركات الرقائق الصينية.



