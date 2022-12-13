تعتزم شركة META إطلاق ميزات جديدة تطبيق المحادثة الفورية الأشهر WhatsApp، تسمح بتخصيص الرسائل للقراءة مرة واحدة فقط، بهدف تعزيز خصوصية المستخدمين، والحفاظ على أمان معلوماتهم المتبادلة.

وتفيد هذه الخاصية بإخفاء النصوص المرسلة بعد قراءتها لأول مرة، عند تبادل المعلومات الحساسة، كالرموز السرية للوصول للواي فاي على سبيل المثال.

ومن المرجح أن يحظر التطبيق إمكانية التقاط صورة الشاشة للرسائل المخصصة للرؤية مرة واحدة لحماية المعلومات كما يفعل حاليا مع الصور والفيديوهات المرسلة للمشاهدة مرة وحيدة.

الميزة الجديدة لاتزال قيد التطوير. ولم تطرح بعد حتى على الإصدار التجريبي من واتساب. وليس من المعروف المدة التي سيستغرقها طرحها للاختبار على الإصدار التجريبي ثم إطلاقها على الإصدار الرسمي لتطبيق واتساب.