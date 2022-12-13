أكدت مصادر أن تطبيق «تويتر» سيضيف خاصية انتظرها جمهوره طويلا، تتمثل في مضاعفة عدد الحروف والرموز المستخدمة للتغريدة الواحدة 14 مرة، ما يمكن المستخدمين من كتابة 4 آلاف حرف في التغريدة الواحدة بدلا من 280 حرفا كما هو الآن.

ووفقا لموقع «RT»، أجاب مالك «تويتر» رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، على سؤال موجه له قائلاً: نعم سيزداد عدد الرموز والأحرف المسموح استخدامها في التغريدة، إلا أنه لم يذكر تفاصيل أخرى، أو تفاصيل تتعلق بموعد إطلاق الميزة.

يذكر أنه منذ إنطلاق موقع تويتر في عام 2006 كان عدد الحروف 140 حرفاً للتغريدة الواحدة، وتمت مضاعفة العدد إلى 280 حرفا للتغريدة الواحدة عام 2017، وهو ما أعطى مساحة أكبر لمستخدمي موقع تويتر.