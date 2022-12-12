أطلق تطبيق «واتساب» للمحادثات الفورية، خاصية جديدة تمكن المستخدم من رسم صور كارتونية مجسمة ثلاثية الأبعاد يمكن استخدامها كملصق بدلا من الرموز التعبيرية.

ويتيح «واتساب» العديد من الرموز التعبيرية الكلاسيكية التي يمكن تعديلها حاليا باستخدام صورة وجه المستخدم نفسه، فيما تأتي هذه الخطوة بعد أن تم إطلاق خاصية الرسوم التعبيرية ثلاثية الأبعاد في فيسبوك وماسنجر وإنستغرام.

ووعد الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بلاتفورمس المالكة لشبكة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، بتقديم المزيد من الأشكال والأنماط في مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي التي تمتلكها الشركة.