أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تحذيرا أمنيا عاليا، بخصوص ثغرات في نظام تشغيل «ChromeOS».

وكشف المركز أن «Google» أصدرت تحديثاً لمعالجة ثغرة في LTS-102 لنظام أجهزة ChromeOS، مؤكدا أن التهديدات تتمثل في تمكين المهاجم من استغلال الثغرة من خلال تنفيذ برمجيات خبيثة.

وحول الإجراءات الوقائية، أوصى المركز بتحديث نظام التشغيل إلى نسخة 102.0.5005.189، حيث أصدرت «Google» توضيحاً للتحديثات اللازمة عبر الرابط التالي https://chromereleases.googleblog.com/2022/11/long-term-support-channel-update-for_30.html