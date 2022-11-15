أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تحذيرا أمنيا عاليا، بخصوص ثغرات في نظام تشغيل «ChromeOS».

وكشف المركز أن «Google» أصدرت تحديثا لمعالجة عدد من الثغرات في النظام، مؤكدا أن التهديدات تتمثل في تمكين المهاجم من استغلال الثغرات ووضع برمجيات خبيثة، وتنفيذ هجمة حجب الخدمة الموزعة «DDoS».

وحول الإجراءات الوقائية، أوصى المركز بتحديث نظام التشغيل إلى نسخة 102.0.5005.185، حيث أصدرت «Google» توضيحاً للتحديثات اللازمة عبر الرابط التالي

https://chromereleases.googleblog.com/2022/11/long-term-support-channel-update-for_14.html