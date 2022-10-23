أبهرت «سلام» الشركة السعودية الرائدة في تقدم حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عشاق الألعاب والرياضات الإلكترونية بتجربة ألعاب استثنائية في مهرجان «كوميك كون أرابيا» الذي أقيم في جدة خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر.

وبصفتتها الراعي الرسمي للرياضات الإلكترونية والتكنولوجيا لنسخة الحدث هذا العام، قدمت «سلام» لمحبي الألعاب الإلكترونية في المملكة تجارب شيّقة من خلال تنظيم بطولات تنافسية للاعبين المتمرسين، وبطولات أصغر للاعبين الهواة. وفي خطوة تعكس تركيز الشركة على مجال الابتكار، أطلقت «سلام» نسخة تجريبية من ألعاب الواقع الافتراضي خلال الحدث، إضافة إلى عدد من التجارب التفاعلية الأخرى.

واحتفل مهرجان «كوميك كون أرابيا» بثقافة الفنون الاستعراضية، وحظي بحضور مؤلفي ورسامي الكتب المصورة العالميين، ونجوم هوليوود ومشاهير البث عبر الإنترنت، ومحبي شخصيات القصص المصورة وأزياء الكوسبلاي، والمؤثرين المحليين والإقليميين.

وتسعى «سلام» إلى تقديم تجربة لا تنسى لمحبي الرياضات الإلكترونية في المملكة، التي يصل عدد من يمارس الألعاب الإلكترونية فيها إلى نحو 23.5 مليون، حيث أطلقت «دوري الألعاب الإلكترونية» لتتيح للاعبين المشاركة في سلسلة من المنافسات والفوز بجوائز قيمة.

ومن جهة ثانية، تعتبر باقة «Gamer» التي توفرها «سلام» باقة الألعاب الأولى من نوعها في المملكة، وتلبي تطلعات العدد المتزايد لمحترفي وهواة الألعاب الإلكترونية، وتشتمل على أحدث أجهزة الراوتر، وتوفر اتصالاً فائق السرعة بالإنترنت مع سرعات تحميل تصل إلى 150 ميجابت في الثانية وسرعات تنزيل تصل إلى 300 ميجابت في الثانية. ويتماشى إطلاق هذه الباقة المبتكرة مع خطط المملكة لتطوير ودعم صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية، بهدف توفير 39 ألف فرصة عمل جديدة والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو 50 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030.

وجاءت رعاية «سلام» للرياضات الإلكترونية والتكنولوجيا في مهرجان «كوميك كون أرابيا» انطلاقاً من مكانة الشركة كمزود وطني رائد لخدمات الاتصالات في المملكة، وتميّزها في توفير أعلى سرعة اتصال بالانترنت لعشاق الألعاب الإلكترونية، وخبرتها التي تمتد لأكثر من 15 عاماً في تقديم حلول اتصالات وتقينات حديثة من الجيل التالي للشركات والأفراد في المملكة.

يُذكر أن «سلام» توفر حلول الاتصالات المتقدمة للشركات والمستخدمين الأفراد على السواء، وهي شركة الاتصالات الوحيدة التي تقدم خدمة إنترنت عبر الألياف البصرية بسرعة 1 جيجابت بالثانية في السعودية. وقد حصلت الشركة أخيراً على جائزة أفضل تجربة مشاهدة عبر الإنترنت في المملكة، وذلك استناداً إلى مجموعة من الاختبارات التي يجريها المستخدمون بواسطة منصة Speedtest® من Ookla®، المزود العالمي لبيانات وتحليلات الشبكات وحلول اختبار سرعة الاتصال بالإنترنت.