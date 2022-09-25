أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تحذيرا أمنيا عاليا جدا، بخصوص ثغرات في تطبيق «واتساب».

وقال المركز إن «واتساب» أصدرت عدّة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في المنتجات التالية:

• WhatsApp - Android

- ما قبل نسخة 2.22.16.12

ما قبل نسخة 2.22.16.2

• WhatsApp Business - Android

- ما قبل نسخة 2.22.16.12

• WhatsApp - iOS

- ما قبل نسخة 2.22.16.12

- ما قبل نسخة 2.22.15.9

• WhatsApp Business - iOS

- ما قبل نسخة 2.22.16.12

وأفاد المركز بأن التهديدات تتمثل في تمكين المهاجم من استغلال الثغرات من خلال تنفيذ برمجيات خبيثة عن بعد.

وحول الإجراءات الوقائية، أوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة، حيث أصدرت «WhatsApp» توضيحا لهذه التحديثات عبر الرابط التالي: https://www.whatsapp.com/security/advisories/2022، فيما نوه المركز إلى التأكد من تحديث النسخ المتأثرة من المتاجر الرسمية.