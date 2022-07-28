«عكاظ» تكسب تحدي الابتكار.. وتفوز في «مبادرة قوقل»

• الذيابي: ثمرة نقطفها لريادتنا الرقمية، نهديها لمتابعي «عكاظ» ولرئيس مجلس إدارتها

• الحسون: الجائزة ثمرة جهد وتكاتف الجميع في تحقيق الفوز في تحدي الابتكار

حصدت «عكاظ» جائزة «تحدي الابتكار» من مبادرة أخبار قوقل – Google News Initiative التي أطلقتها «قوقل» لتمكين أهم مؤسسات الأخبار والنشر في العالم من طرح الأفكار الجديدة في قطاع الأخبار.وأعلنت «قوقل» أن المتقدمين في هذا التحدي 425 مشروعا من 42 دولة، فاز منها 34 مشروعا من 17 دولة.ويأتي هذا في سياق النجاحات المتواترة التي حققتها «عكاظ» بعد تحولها الرقمي المذهل، ورهانها الناجح على التجديد والسير في هذا الاتجاه وفق خطط مدروسة، فكان لها قصب السبق في مواكبة المتغيرات المتسارعة، وتعظيم حضورها على كافة المنصات والمواقع التقنية، دون الإخلال برصانتها المهنية وقيمها الصحفية الأصيلة، عبر فتح آفاقٍ جديدةٍ تتواءم مع الثورة التقنية، واستمرار التطوير المستمر للشكل والمحتوى، بجرأة أكثر، واحترافية أعلى، بهوية بصرية هي اليوم بصمة راسخة في المشهد، وأكثر جاذبية وأعمق تأثيراً، تتماشى مع المعطيات المتجددة في فضاءات الإعلام، وتعبر عن شخصية «عكاظ» الريادية والمميزة التي ارتسمت في أذهان القراء منذ أكثر من 60 عاما.ويأتي هذا التحدي كمبادرة من «قوقل» تستهدف تمكين المؤسسات الإخبارية من جميع أنحاء العالم التي تقود تفكيراً جديداً في الصحافة الرقمية، وتعمد إلى تحدي الوضع الراهن باتخاذ خطوات جريئة وتطوير نماذج أعمال تستند إلى معايير «الابتكار، ومدى التأثير في صناعة الأخبار، والجدوى ومؤشرات القياس، والتنوع والشمول، والإلهام».وحول ذلك، قال رئيس تحرير «عكاظ» والمشرف العام على صحيفة «سعودي جازيت» الزميل جميل الذيابي: «إنها ثمرةٌ جديدة نقطفها لزرعٍ حصدته «عكاظ» بجهود زملاء مثابرين وشغوفين بالنجاح رغم التحديات، بدعم من رئيس مجلس إدارتها الشيخ عبدالله صالح كامل، الذي حرص على دعم كل المشاريع والخطط نحو هذا التحول، كان لا بد لـ«عكاظ» من أن تواكب الصحافة في طورها الرقمي الذي يتيح مجالاتٍ أوسع للتغطيات الصحفية، من خلال الصوت، والصورة، والكلمة المقروءة، وظّفت خبراتها المتراكمة في الصحافة التقليدية لتصبح أساساً متيناً لصحافةٍ رقميةٍ تتطلب التوسع في المعلومات، واستقطاب القارئ بكل الوسائل في جميع المنصات الرقمية المتاحة».وما انفك رئيس تحرير «عكاظ»، يشدد على الالتزام بأعلى معايير المهنية، والحرص على رصانة المحتوى، مع تطويره بما يعزز وصوله إلى أكبر شريحة من المتابعين، من خلال تعدد الوسائل والمنصات المقروءة والمرئية والمسموعة.من جهته، أبان مدير عام مؤسسة «عكاظ» للصحافة والنشر الزميل عبدالله الحسون، أن الجائزة ليست إلا ثمرة جهد وتكاتف الجميع في تحقيق الفوز في «تحدي الابتكار» من «مبادرة أخبار قوقل»، التي أنصفت توجهنا في تحقيق الرؤية والابتكار من أجل التحول الرقمي، وقدم الحسون شكره لرئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله صالح كامل على كل ما يقدمه من دعم لا محدود للرقي بـ«عكاظ» ودفعها لمصاف الجهات الإعلامية، وإلى جميع الزملاء في «عكاظ» دون استثناء.وكانت «عكاظ» حصدت قبل عدة أشهر المرتبة الأولى للمصادر الإخبارية والصحفية، والمرتبة الثالثة في تصنيف «فوربس» لأكثر 10 مواقع إلكترونية زيارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب منصة «Narratiive Media».