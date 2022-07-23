أطلقت «أبل» تحديثا جديدا لأنظمة iOS، حمل معه العديد من التصحيحات البرمجية، وحلولا لمشكلات أرهقت مستخدمي الهواتف.

وصحح iOS 15.6 العديد من الثغرات البرمجية التي كان من الممكن استغلالها لاختراق بيانات الهواتف الذكية، كما حمل تعديلات على تطبيق «TV» وبات بإمكان المستخدمين إعادة تحميل البرامج الرياضية عبر التطبيق، وإيقافها بشكل مؤقت أو إعادة مشاهدتها من جديد، كما عالج الإصدار بعض المشكلات في الذاكرة التي عانى منها بعض المستخدمين.

وتم مع الإصدار الجديد معالجة المشكلات التي عانى منها بعض مستخدمي آيفون، والتي كانت تظهر لهم أن وحدة التخزين في أجهزتهم ممتلئة رغم وجود مساحات تخزين فيها، وتم كذلك حل مشكلات كانت تتسبب في بطء استجابة أجهزة «برايل» أو عدم تعاطيها مع المعلومات بشكل صحيح أثناء التعاطي مع معلومات البريد الإلكتروني، كما تم حلّ المشكلات مع متصفح Safari، التي كانت تتسبب سابقا بعودة إظهار علامات التبويب لصفحات الويب المفتوحة سابقا.

ويبلغ حجم التحديث الجديد 540 ميغابايت، ويمكن تحميله عبر التوجه إلى قائمة الإعدادات في هواتف آيفون، ومن ثم خيار «الضبط»، وبعدها خيار «General»، ومن ثم خيار «Software update».