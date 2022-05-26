• هاتف POCO F4 GT يعلن وصوله إلى ذروة القوة، بجاهزية عالية لأحدث التقنيات الجيل الجديد • مدعّم بأحدث المعالجات (Snapdragon® 8 Gen 1) من Qualcomm، ويتميز بسرعة الأداء، وقلة استهلاك البطارية • شاشة هاتف POCO F4 GT مثالية للاستخدام اليومي والترفيه، بتردد 120 هرتز • مزود بتقنية LiquidCool 3.0 و قوة الشحن 120 واط، مما يجعله جهاز مثالي للألعاب

كشفت «POCO»، العلامة التجارية الشهيرة في مجال التكنولوجيا، أحدث منتجاتها في مجال الهواتف الذكية، حيث أطلقت POCO رسمياً هاتفها الذكي POCO F4 GT في السعودية، الذي يقدم أحدث التقنيات التي تجمع بين التكنولوجيا الرائدة والوظائف السلسة، الذي من شأنه أن يحدث نقلة جديدة في مجال الهواتف الذكية، لتميزه بالحداثة وسهولة الاستخدام.

وقال المدير الإقليمي لشركة «شاومي» في السعودية آلان تشن: في POCO، نحن نفخر بتقديم المنتجات التي تتوافق مع تطلعات عملائنا في السعودية لتلبية حاجاتهم بالشكل المناسب، خصوصاً مع تمتع POCO بالشكل الأنيق والعملي، الذي صمم لتلبية حاجات المستهلكين، حيث يقدم أداء مذهلا مع معالج Snapdragon® 8 Gen1 والمصنع بتقنية 4 نانومتر مما يضمن لهم أداء سريع ومميز.

وتابع آلان تشن «يأتي هاتف POCO F4 GT مدعوما بتقنية LiquidCool Technology 3.0، وشاشة من نوع AMOLED مسطحة مع تردد 120 هرتز، وأزرار منبثقة مغناطيسية، وقوة شحن 120 واط HyperCharge مصممة لتدوم لأطول فترة، لتوفر مستوى من السلاسة والاستقرار لا يمكن تخيله، كما هو الحال مع جميع منتجات POCO، يعطي الهاتف الجديد الأولوية لتجربة المستخدم قبل كل شيء».

POCO F4 GT الهاتف الذكي الذي يقدم آداء غير مسبوق

ويعمل معالج Snapdragon® 8 Gen 1 الرائد والمصنّع بتقنية 4 نانومتر ثماني النواة بسرعة 3.0 جيجاهرتز، وذلك لتأكيد استحواذ POCO F4 GT على اهتمام الشباب المتمرسين في مجال التكنولوجيا، وخصوصا المستخدمين العاشقين للألعاب، وتعمل شريحة أندرويد القوية على زيادة أداء وحدة المعالجة المركزية بنسبة 20% وأداء وحدة معالجة الرسومات بنسبة تصل إلى 50%. وفي الوقت ذاته، يوفر هاتف POCO F4 GT ذاكرة وصول عشوائي من فئة LPDDR5 مع ما يصل إلى 6400 ميجابت في الثانية لأوقات استجابة وتحميل أقصر، إضافة إلى ذاكرة محدثة من فئة UFS 3.1.

ويعد الاختبار الحقيقي للهاتف الذكي المخصص للألعاب هو إدارة حرارة الجهاز. فقد يؤدي استمرار تشغيل الأجهزة المختلفة بشكل عام إلى حدوث ضعف في الأداء. ولهذا السبب، تم تجهيز هاتف POCO F4 GT بأحدث تكنولوجيا لهذا التحدي وهي LiquidCool 3.0، والتي تعد أكثر أنظمة التبريد تقدمًا في هذا المجال. حيث يعمل نظام التبريد المزدوج الذي تبلغ مساحته 4860 مم2 على خفض درجات الحرارة المرتفعة، ويتوج ذلك كله آلة قوية ومحسنة لتشغيل جلسات الألعاب المكثفة.

ومن ناحية إمداد الجهاز بالطاقة، يتميز هاتف POCO F4 GT بأول شاحن بقوة 120 واط وبطارية قوية تبلغ سعتها 4700 مللي أمبير في الساعة، والتي يمكن شحنها بالكامل خلال 17 دقيقة. وإذا احتاج اللاعبون إلى مزيد من الطاقة في منتصف اللعبة، بإمكان الهاتف إعادة شحن بطاريته بنسبة 100% خلال 27 دقيقة فقط. ولا يقتصر دور هاتف POCO F4 GT على توفير أوقات إعادة الشحن السريع فحسب، بل يمكنه الحفاظ على عمر البطارية على النحو الأمثل مستفيداً من ميزة AdaptiveCharge والتي من شأنها أن تمنع البطارية من الشحن الزائد في نطاق الشحن الحرج 80% إلى 100% طوال الليل.

ومن أجل توفير تجربة لعب متميزة، تنبثق الأزرار المغناطيسية في الجهاز لتوفر سرعة استعداد مثالية للاعب في معركته القادمة، بأداء وانسيابية تفوقان التوقعات. فقد تم اختبار قدرة الأزرار المنبثقة المغناطيسية الفريدة من نوعها على التعامل مع عدد ضغطات يقدر بـ1.5 مليون مرة، في أكثر من 100 لعبة مشهورة، وهذا يضمن استقرارًا واستجابة وتحمّلا لا مثيل لها. وللاستمتاع بتجربة ألعاب أكثر تميزًا، يوفر CyberEngine، أحد أفضل المحركات الخطية المتوفرة في الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، نطاقات اهتزاز أكثر. كما يعد هاتف POCO F4 GT جاهزاً لكل ما يقوم به المستخدمون وليس فقط للجلسات الممتدة للألعاب المتنقلة أثناء الاستخدام اليومي. بل عند الخروج من وضع الألعاب، فيمكنهم أيضًا استخدام الأزرار كاختصار للوصول السريع أثناء التنقل، مثل اختصار لتشغيل الكاميرا أو تسجيل الشاشة أو تشغيل الفلاش.

وسيستمتع اللاعبون والمستخدمون بأحدث شاشة AMOLED المسطحة بقياس 6.67 بوصة من POCO ودقة عرض TrueColor 10 بت، والتي تجعل الشاشة تنبض بالحياة عند دمجها مع معدل الاستجابة المقدر بـ480 هرتز ومعدل التحديث الذي يصل إلى 120 هرتز. وسواء أكانت ألعاب أو عروض متدفقة، فإن طيف الألوان الواقعي يشع من الشاشة، حيث يعمل هاتف POCO F4 GT أيضًا على الحفاظ على دقة الألوان في نفس الوقت في إعدادات الإضاءة المنخفضة أثناء استخدام وضع التعتيم عالي التردد لحماية أعين المستخدمين أثناء جلسات اللعب أو الاستخدام الطويلة. وتم تعيين شاشة هاتف POCO F4 GT ومطابقتها بـ15 سجلًا لأداء العرض من Display Mate وتم تصنيفها بأنها شاشة بتقييم A+.

توافر المنتج

سيتوفر POCO F4 GT بثلاثة ألوان وهي Stealth Black وKnight Silver و Cyber Yellow

ومن حيث التخزين سيتوفر الجهاز بذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت – بسعر 2599 ريالا سعوديا حصرياً لدى مكتبة جرير.

يبدأ الطلب المسبق من تاريخ 26 مايو ولغاية 1 يونيو، حصرياً في مكتبة جرير مع العرض التالي: قسيمة من مكتبة جرير حصريًا بقيمة 200 ريال سعودي، تمكّن العميل من شراء رصيد في متجر Google play أو أي رصيد في حسابات الألعاب الأخرى، إضافة إلى حماية شاشة لمدة 6 أشهر.

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