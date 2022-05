أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرا أمنيا عالياً بخصوص عدة تحديثات أصدرتها Apple لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها.

وأوصت Apple بتحديث المنتجات إلى النسخ التالية:

• Safari 15.5

متوفر للمنتجات التالية:

macOS Big Sur and macOS Catalina

• tvOS 15.5

متوفر للمنتجات التالية:

Apple TV 4K, Apple TV 4K (2nd generation), and Apple TV HD

• Xcode 13.4

متوفر للمنتجات التالية:

macOS Monterey 12 and later

• Security Update 2022-004 Catalina

متوفر للمنتجات التالية:

macOS Catalina

• macOS Big Sur 11.6.6

متوفر للمنتجات التالية:

macOS Big Sur

• macOS Monterey 12.4

متوفر للمنتجات التالية:

macOS Monterey

• watchOS 8.6

متوفر للمنتجات التالية:

Apple Watch Series 3 and later

• iOS 15.5 and iPadOS 15.5

متوفر للمنتجات التالية:

iPhone 6s and later, iPad Pro (all models), iPad Air 2 and later, iPad 5th generation and later, iPad mini 4 and later, and iPod touch (7th generation)

وأفاد المركز بأن التهديدات تتمثل بتمكين المهاجم من استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي: تنفيذ برمجيات خبيثة، رفع الصلاحيات لزيادة قدرته على التعديل في النظام، أعطال في الذاكرة، هجمة حجب الخدمة (DoS).

وفي ما يتعلق بالاجراءات الوقائية، أوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Apple توضيحًا لهذه التحديثات عبر الرابط الإلكتروني: https://support.apple.com/en-us/HT201222.