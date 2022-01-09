أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تحذيرا أمنياً عالياً بخصوص تحديث أمني في منتج من «Microsoft».

وكشف المركز أن «Microsoft» أصدرت تحديثاً لمعالجة عدد من الثغرات في المنتج التالي: Microsoft Edge (Chromium-based)، إذ يتمثل التهديد بتمكن المهاجم من استغلال الثغرات وتنفيذ «تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت» و«رفع الصلاحيات لزيادة قدرته على التعديل في النظام».

وفي ما يخص الإجراءات الوقائية، أوصى المركز بتحديث نسخ المنتج المتأثرة، حيث أصدرت «Microsoft» توضيحا لهذه التحديثات عبر الرابط التالي: https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-us.