أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث في «Apple».

وكشف المركز أن شركة «Apple» أصدرت تحديثاً لمعالجة عدد من الثغرات في منتجاتها، وأوصت بتحديثها إلى النسخ التالية:

• watchOS 8.3: متوفر للمنتجات التالية: Apple Watch Series 3 وما بعدها.

• tvOS 15.2: متوفر للمنتجين التاليين: Apple TV 4K، وApple TV HD.

• 2021-008 Catalina: متوفر للمنتج التالي: macOS Catalina.

• macOS Big Sur 11.6.2: متوفر للمنتج التالي: macOS Big Sur.

• macOS Monterey 12.1: متوفر للمنتج التالي: macOS Monterey.

• iOS 15.2 وiPadOS 15.2: متوفر للمنتجات التالية: iPhone 6s وما بعده، وiPad Pro (جميع النسخ)، وiPad Air 2 وما بعده، وiPad 5th generation وما بعده، وiPad mini 4 وما بعده، وiPod touch (7th generation).

وأشار المركز إلى أن التهديدات تتمثل بتمكين المهاجم من استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة، ورفع الصلاحيات لزيادة قدرته على التعديل في النظام.

وفي ما يخص الإجراءات الوقائية، أوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Apple توضيحاً لهذه التحديثات على الروابط التالية:

https://support.apple.com/en-us/HT212975

https://support.apple.com/en-us/HT212980

https://support.apple.com/en-us/HT212981

https://support.apple.com/en-us/HT212979

https://support.apple.com/en-us/HT212978

https://support.apple.com/en-us/HT212976