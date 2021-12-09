أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تحذيرا أمنيا عاليا جدا بخصوص تحديث في تطبيق «واتساب».

وأوضح المركز أن «WhatsApp» أصدرت تحديثا لمعالجة ثغرة في النسخ التالية واتساب-أندرويد (WhatsApp for Android) نسخة 2.21.22.7، وواتساب الأعمال-أندرويد (WhatsApp Business for Android) نسخة 2.21.22.7.

وكشف المركز أن التهديدات تتمثل بتمكين المهاجم من استغلال الثغرة عن طريق إرسال صورة خبيثة تتسبب في إغلاق البرنامج بشكل مفاجئ.

وفي ما يتعلق بالإجراءات الوقائية، أوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة، حيث أصدرت «WhatsApp» توضيحا لهذا التحديث من خلال الرابط التالي: https://www.whatsapp.com/security/advisories/2021/، مشددا على ضرورة التحديث عن طريق متجر التطبيقات Play store والبحث عن WhatsApp ثم الضغط على «تحديث».