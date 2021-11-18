بهدف إضافة المزيد من منتجات سلسلة HONOR 50 في الأسواق، أعلنت العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا HONOR اليوم إطلاق HONOR 50 Lite في السعودية.

فبعد النجاح الكبير الذي حققه هاتف HONOR 50 في الآونة الأخيرة، يوفر HONOR 50 Lite للمستخدمين سرعات شحن قياسية، وشاشة عرض كبيرة للغاية مع تصميم بحواف نحيفة وأداء قوي على جميع المستويات، إضافة إلى التصميم الأنيق والعصري مع سعر رائع جداً.

يأتي الهاتف مزوداً ببطارية سعة 4300 مللي أمبير، ويوفر جهاز HONOR 50 Lite عمر بطارية طويلا دون القلق من نفاد الشحن، إضافة إلى ميزة الشحن السريع بقوة 66 واط، التي يمكن من خلالها شحن الهاتف بنسبة تصل إلى 40% خلال 10 دقائق فقط.

ويعمل هاتف HONOR 50 Lite بنظام أندرويد 11 ومدعوماً بخدمات جوجل للهاتف، ويأتي بنسخة (8GB+128GB) وهو متوفر الآن بالألوان الأسود والفضي والأزرق بسعر 999 ريالا سعوديا.

وقال المدير الإقليمي لـHONOR في السعودية وولف «وضعنا الأولوية القصوى لحاجات المستخدمين عند تصميم سلسلة HONOR 50، إذ يعد هاتف HONOR 50 Lite أحدث إضافة إلى هذه السلسلة، ويأتي الجهاز مع العديد من المزايا والقدرات الاستثنائية، بما في ذلك بطاريته المذهلة والتي تبلغ 4300 مللي أمبير إلى جانب ميزة الشحن السريع. وسيحقق هاتف HONOR 50 Lite طفرة هائلة وتجربة مذهلة ضمن فئته السعرية».

عمر بطارية طويل دون القلق من نفاذ الشحن وإمكانات قوية للشحن السريع

يتميز هاتف HONOR 50 Lite بتصميم بطارية أحادي الخلية وسعة ضخمة بقدرة 4300 مللي أمبير في الساعة للاستخدام المتواصل طوال اليوم دون القلق بشأن الشحن وضمان تجربة سلسة دون انقطاع أو تشتيت.

وبفضل تقنية الشحن السريع من HONOR بقوة 66 واط، يمكن شحن الهاتف بنسبة تصل إلى 40% خلال 10 دقائق فقط وشحن الهاتف بالكامل خلال 39 دقيقة فقط للاستمتاع بالتسوق أونلاين، اللعب، الاستماع للموسيقى ومشاهدة مقاطع الفيديو دون القلق من نفاذ الشحن.

شاشة العرض الكاملة من HONOR لتجربة مشاهدة غامرة

بفضل تصميم هاتف HONOR 50 Lite بإطار نحيف يبلغ 1.05 مم ونسبة 94.4% من حجم الشاشة إلى جسم الهاتف يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة بصرية مذهلة. ويتميز هاتف HONOR 50 Lite بشاشة عرض كاملة من HONOR قياس 6.67 إنش، كما يدعم نطاق ألوان عريض (DCI-P3) وميزة العرض بألوان حقيقية، والتي تقوم بضبط تلقائي للألوان وفقاً للبيئة المحيطة وتعزز دقة اللون المعروض، مما يضمن للمستخدمين تجربة تأثيرات بصرية مذهلة ووضوح محسّن وألوان لا مثيل لها.

قدرات فائقة للتصوير الاحترافي

بالنسبة لمزايا التصوير، يتميز هاتف HONOR 50 Lite بإعدادات كاميرا رباعية بدقة 64 ميجابكسل على أعلى المستويات، تتألف من كاميرا رئيسية بدقة 64 ميغابكسل، كاميرا بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابكسل، كاميرا ماكرو بدقة 2 ميغابكسل وكاميرا عمق بدقة 2 ميغابكسل.

تتيح الكاميرا بدقة 64 ميغابكسل للمستخدمين التقاط كل لحظة بتفاصيل مذهلة. تُمكّن الكاميرا ذات الزاوية العريضة بمجال رؤية يبلغ 106 درجة وفتحة عدسة f/2.4، المستخدمين من تصوير المزيد وعرض الأشياء من منظور أوسع بكل سهولة. من خلال الكاميرا الماكرو بدقة 2 ميغابكسل، يمكن التقاط أدق التفاصيل بوضوح شديد والحصول على لقطات مُقربة بغاية الروعة، بينما تقدم كاميرا العمق بدقة 2 ميغابكسل المزيد من العمق والتفاصيل مع التركيز على العنصر الأساسي في الصورة.

حماية للأعين على مستوى احترافي

تم تزويد هاتف HONOR 50 Lite بشاشة عرض مريحة للأعين وهي حائزة على شهادة TÜV Rheinland للضوء الأزرق الخافت (حلول قائمة على الأجهزة)، والتي تقوم بتقليل مقدار الضوء الأزرق الضار المنبعث من الشاشة بهدف تخفيف إجهاد العين وضمان الحصول على تجربة بصرية مريحة حتى بعد استخدام الهاتف لفترات طويلة.

مساحة تخزين تكفي للاحتفاظ بكل ما تحب

يحتوي هاتف HONOR 50 Lite على مساحة تخزين كبيرة تبلغ 128 جيجابايت، ليتيح بذلك للمستخدمين حفظ نحو 11,000 مقطع موسيقي أو 28,000 صورة أو 440+ فيديو HD عالي الجودة.

الألوان والسعر والتوافر

تم تصميم هاتف HONOR 50 Lite ليلبي متطلبات عشاق الموضة والأناقة من خلال تصميمه الفريد وألوانه الجذابة، ويأتي الهاتف بثلاثة ألوان وهم: الأزرق والأسود والفضي.

بداية من 18 نوفمبر، سيتوفر هاتف HONOR 50 Lite للطلب المسبق في السعودية من خلال جرير، إكسترا، STC، نون، اللولو وجميع المتاجر الأخرى بسعر مناسب مقابل 999 ريالا فقط. عند إجراء الطلب المسبق، سيحصل المستخدمون على هدايا حصرية بقيمة تصل إلى 119 ريالا من HONOR وتتضمن سماعات True Wireless Earbuds أو صندوق هدايا من HONOR يحتوي على مكبر صوت بلوتوث، جراب حمل USB وحقيبة تخزين.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة متجر HONOR الإلكتروني www.hihonor.com.