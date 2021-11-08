دخلت خاصية جديدة في تطبيق التراسل الأشهر «واتساب» حيز التنفيذ، بحيث تسمح للمستخدمين بإرسال الرسائل واستقبالها دون الحاجة لهاتف ذكي متصل بالإنترنت.

وفي السابق، كان يتوجب على المستخدم إبقاء الهاتف الأساسي الذي يحمل رقم الحساب في «واتساب» متصلا بشبكة الإنترنت ليتمكن من إجراء محادثات في التطبيق عبر أجهزة الحاسب والأجهزة اللوحية، أما حاليا، فإنه يشترط لعمل هذه الخاصية أن يعمل التطبيق وفق آخر التحديثات لدى الهواتف التي تعمل بنظامي «iOS» و«أندرويد»، وذلك وفقا لما كشفه موقع «gsmarena» التقني الجمعة الماضية.

ومع هذه الخاصية، ستكون هناك قيود على مستخدمي الأجهزة التي تعمل على نظام iOS، إذ لن يتمكنوا من حذف الرسائل والمحادثات من الجهاز الثاني، إلا أن من أبرز مميزات هذه الخاصية أنها ستفيد الأشخاص الذين يفقدون هواتفهم الذكية ويحتاجون في الوقت ذاته إلى التواصل عبر تطبيق «واتساب»، أو إذا نفدت بطارية الهاتف.

ولتفعيل هذه الخاصية، يتوجب على المستخدم أن يذهب إلى خيار (Linked Devices) ثم اختيار الخاصية التي لاتزال تحمل صفة «الإصدار التجريبي» (Multi-Device Beta)، وبمجرد التفعيل، سيتم إلغاء ارتباط الهاتف بجميع الأجهزة السابقة، وبعد ذلك، سيتمكن من استئناف الدردشة على الأجهزة سواء أكان الهاتف الذكي متصلا بالإنترنت أم لا. وستستمر الأجهزة في إرسال الرسائل واستقبالها لمدة 14 يوما بصورة متواصلة، بعد انقطاع الإنترنت عن الهاتف الذكي.