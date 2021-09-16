في يومنا هذا، تتمحور وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير حول الصور ومقاطع الفيديو، والتي يمكن أن تكون مهمة شاقة إذا كنت تتطلع إلى تحسين الصور والفيديو على محطات التواصل الاجتماعي الخاصة بك ولكنها ليست مصدر قوتك. فبالتأكيد، يمكنك الاستثمار في إعدادات الكاميرا المهنية لالتقاط صور فريدة، ولكن على الأرجح سوف تكلفك الكثير، وستكوت عملية معقدة قليلا لإتقان مهارات تشغيلها. إلا إذا كان هناك حل أسهل بكثير، لا يتطلب قضاء الكثير من الوقت لاتقاط الصور حل بسيط مثل الأشارة والنقر.

كل ما تحتاجه هو أجمل هاتف بكاميرا مذهلة، أحدث إضافة ضمن سلسلة هواتف HUAWEI nova المحبوبة والشهيرة هاتف HUAWEI nova 8 وهو أحدث إصدار ضمن فئة الهواتف المتوسطة من هواوي، ولا يأتي بكاميرا واحدة أو اثنين، أو ثلاث ولكنه يتكون من أربع كاميرات مع كاميرا رباعية رائعة بدقة 64 ميغابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي. يتضمن إعداد الكاميرا من كاميرا رئيسية بدقة 64 ميغابكسل عالية الدقة وكاميرا بزاوية عريضة جدا بدقة 8 ميغابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميغابكسل وكاميرا بوكيه بدقة 2 ميغابكسل لتتيح لك التقاط صور ومقاطع فيديو بشكل واضح. وإضافة إلى ذلك، يأتي هاتف HUAWEI nova 8 بلون Gold Blush المذهل ويدمج التصميم العصري الذي تتميز به سلسلة هواتف HUAWEI nova. ويأتي الهاتف الذكي بهيكل نحيف وأنيق وخفيف ويزن 169 غراماً فقط ويبلغ سمكه 7.64 مليمتر ووزنه 169 غراما فقط، مما يوفر قبضة فائقة تتناسب تماما مع راحة يدك.







HUAWEI nova 8

فيما يلي بعض النصائح حول ما يمكنك القيام به لالتقاط بعض الصور الرائعة وتحسين ملفك الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي.

1- اختر إطار الصورة الخاص بك وانقر ببساطة:

بفضل الإعداد الرائع للكاميرا الرباعية المدعمة بالذكاء الاصطناعي بدقة 64 ميغابكسل، فإن التقاط صور جميلة على HUAWEI nova 8 أصبح أمرا بسيطا للغاية. كل ما عليك فعله هو العثور على موضوع يستحق الصورة، وتشغيل الكاميرا، واختر الإطار بالطريقة التي تريدها بالضبط والضغط على زر الالتقاط. يمكنك أيضا الاستمتاع بالتقاط صورعالية الدقة باستخدام الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميغابكسل ويمكن التقاط صور البورتريه الجميلة مع تأثيرات بوكيه الغنية بفضل كاميرا بوكيه بدقة 2 ميغابكسل. وبكل صراحة، الجزء الأصعب يأتي مباشرة عند الحاجة إلى شرح نص البوست على وسائل الإعلام الاجتماعية الخاصة بك!

2- إضاءة ضعيفة؟ ليس هناك مشكلة!

حول كيفية التقاط بعض الصورمن أفق المساء؟ أو حتى التقاط بعض الصور الطبيعية مساء؟ هذا فقط ممكن مع كاميرا احترافية وخبرة التقنية لضبط سرعات التصوير وISO وغيرها من الأشياء المعقدة. دعونا نجعل الأمر أسهل. هل ترى شيئا تريد التقاط صورة له؟

ما عليك سوى سحب HUAWEI nova 8، وتشغيل الكاميرا واختيار خيار الليل Night option. ستعمل خوارزميات الكاميرا والذكاء الاصطناعي القوية على إزالة جميع الإعدادات المعقدة، مما يؤدي إلى لقطة رائعة حتى في الليل. وذلك بفضل الوضع الليلي الفائق Super Night Mode، مما يجعل صورك واضحة ومشرقة وجاهزة للمشاركة.

3- ضاعف العرض.. ضاعف المتعة!

يمكنك أيضا أن تجعل فيديوهاتك أكثر حيوية وإبداعا، حيث تعمل الكاميرا الرئيسية والكاميرا ذات الزاوية العريضة جداً في الجزء الخلفي من HUAWEI nova 8 معا لتمكين وضع الفيديو ذي العرض المزدوج - Dual-View حيث سيتم تقسيم الشاشة إلى قسمين، أحدهما يعرض لقطة عن قرب تم التقاطها بواسطة الكاميرا ذات العدسة العريضة جداً، بينما يعرض الآخر الصورة الكاملة التي التقطتها الكاميرا الرئيسية، لتنتج تسجيلات مقاطع فيديو عالية الوضوح بدقة 1080 بكسل بطريقة مرحة. مع وضع الفيديو ذي العرض المزدوج - Dual-View يتيح لك HUAWEI nova 8 التميز بمحتوى فيديو فريد من نوعه على الوسائط الاجتماعية الخاصة بك.

4- دعونا لا ننسى صور السيلفي!

بالطبع، سنلتقط بعض صور السيلفي، من لا يفعل ذلك هذه الأيام؟ ولكن، ما يجعل صورك الشخصية تبدو مذهلة حقاً وكما لوتم تصويرها بكاميرا احترافية! بفضل الكاميرا الأمامية عالية الوضوح بدقة 32 ميغابكسل تجعلك أنت وأصدقاءك تبدون رائعين في صور سيلفي. كما يدعم الهاتف خاصية Super Night Selfie 2.0 التي تعزز تلقائيا ظروف الوجه وتحسن تفاصيل الخلفية وتقوم خوارزمية الذكاء الاصطناعي القوية المدمجة بإزالة التوهجات المنعكسة من النظارات للحصول على صور سيلفي رائعة حتى في الليل. مما يعني أنه يمكنك مشاركة بعض الصور الرائعة لعشاء عائلي في وقت متأخر من الليل دون القلق بشأن الصور الضبابية والمتقطعة.

اتبع هذه النصائح والتقاط بعض الصور أو مقاطع الفيديو المذهلة، والتي هي المكونات السرية لتعزيز ملفك الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي. إضافة إلى ذلك، الشحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقوة 66 واط فلا داعي للقلق بشأن نفاذ البطارية حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 60% في 15 دقيقة فقط و100% في 35 دقيقة. ومع شاشة OLED منحنية الرائعة مقاس 6.57 بوصة، ستتمكن من عرض جميع صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك بشكل كامل للاستمتاع بتجربة بصرية رائعة من خلال غمر حواسك. لذلك، إذا كنت تخطط لتصبح شيئا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، فأنت تعرف الآن الهاتف الذكي الذي ستحتاجه HUAWEI nova 8.

السعر والتوافر

يأتي هاتف HUAWEI nova 8 باللون الذهبي المتورّد، ومتاح للشراء بسعر 1899 ريالا سعوديا. يمكنك الشراء من متجر هواوي الرئيسي في رياض بارك وعبر متجر هواوي الإلكتروني والعديد من المتاجر المعتمدة في المملكة العربية السعودية.