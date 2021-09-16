أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص ثغرات في «iTunes U 3.8.3».

وكشف المركز أن شركة «Apple» أصدرت تحديثاً لمعالجة عددٍ من الثغرات في «iTunes U 3.8.3» متوفراً للمنتجات التالية: «iOS 12.4 وما بعده»، و«iPadOS 12.4 وما بعده»، مشيرا إلى أن التهديدات تتمثل بتمكين المهاجم من استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة.

وفي ما يخص الإجراءات الوقائية، أوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة، حيث أصدرت «Apple» توضيحاً لهذه التحديثات عبر الرابط التالي: https://support.apple.com/en-us/HT212809.