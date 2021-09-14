أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص ثغرات في «متصفح Google Chrome».

وكشف المركز أن شركة «Google» أصدرت تحديثاً لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة «Windows» و«Mac» و«Linux».

وأشار إلى أن التهديدات تتمثل بتمكين المهاجم من استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي: تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت، وتعديل غير مصرح به.

وفي ما يخص الإجراءات الوقائية، أوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 93.0.4577.82، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديث اللازم عبر الرابط التالي: https://chromereleases.googleblog.com/2021/09/stable-channel-update-for-desktop.html، موضحا أن المتصفح يدعم التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة.

وأفاد المركز بأن طريقة التحديث تتمثل في ما يلي: افتح «Chrome»، ثم في أعلى يسار الشاشة انقر على المزيد > مساعدة > معلومات عن Google Chrome، موضحا أن رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة «Google Chrome»، ثم سيبحث Chrome عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي، ثم النقر على إعادة التشغيل.