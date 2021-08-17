أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث في «Apple».

وكشف المركز أن شركة «Apple» أصدرت تحديثاً لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجها «iCloud» لنظام «Windows 12.5» المتوفر لمنتج «Windows10» وما بعده، مشيرا إلى أن التهديدات تتمثل بتمكين المهاجم من استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة.

وفي ما يخص الإجراءات الوقائية، أوصى المركز بتحديث نسخ المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Apple توضيحا لهذه التحديثات من خلال الرابط التالي: https://support.apple.com/en-us/HT201222، فيما أصدرت Apple توضيحا لهذه التحديثات عبر الرابط التالي: https://support.apple.com/en-us/HT212607.