أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تحذيرا أمنياً عالياً بخصوص تحديث أمني في منتج «Microsoft».

وكشف المركز أن «Microsoft» أصدرت تحديثاً لمعالجة عدد من الثغرات في المنتج التالي: Microsoft Edge (Chromium-based)، إذ يتمثل التهديد بتمكن المهاجم من استغلال الثغرات وتنفيذ «تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت».

وفي ما يخص الإجراءات الوقائية، أوصى المركز بتحديث نسخ المنتج المتأثرة، حيث أصدرت «Microsoft» توضيحا لهذه التحديثات عبر الرابط الإلكتروني:

https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-us

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-30590

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-30591

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-30592

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-30593

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-30594

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-30596

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-30597