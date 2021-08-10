أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تحذيرا أمنياً عالياً بخصوص تحديث أمني في منتج «Microsoft».
وكشف المركز أن «Microsoft» أصدرت تحديثاً لمعالجة عدد من الثغرات في المنتج التالي: Microsoft Edge (Chromium-based)، إذ يتمثل التهديد بتمكن المهاجم من استغلال الثغرات وتنفيذ «تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت».
وفي ما يخص الإجراءات الوقائية، أوصى المركز بتحديث نسخ المنتج المتأثرة، حيث أصدرت «Microsoft» توضيحا لهذه التحديثات عبر الرابط الإلكتروني:
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-us
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-30590
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-30591
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-30592
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-30593
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-30594
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-30596
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-30597