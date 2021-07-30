أطلقت شركة «سناب شات» تحديثا لتطبيقها الأشهر لمشاركة القصص المصورة اليومية، وذلك بعد المشكلة التي ضربت التطبيق ومنعت المستخدمين من إمكانية تسجيل الدخول إلى التطبيق.

وأعلنت الشركة أن التحديث الجديد الذي أطلقته اليوم (الجمعة) 30 يوليو، هو الإصدار رقم (11.38.2.40)، وتضمن إصلاح الأخطاء السابقة، وإضافة تحسينات جديدة، وهو التحديث الثاني خلال يومين بعد إطلاقها تحديثا بإصدار رقم (11.38.1.39) أمس (الخميس) 29 يوليو..

وكان الحساب الخاص بفريق الدعم في «سناب شات» قال عبر حسابه الرسمي في «تويتر» فور ظهور المشكلة: «نحن على علم بمشكلة تمنع بعض مستخدمي سناب شات من تسجيل الدخول. يرجى الانتظار، نحن نبحث في الأمر ونعمل على إصلاحه».

وبعد ساعات غردت «سناب شات» عبر حساب فريق الدعم في تويتر بقولها: «تم حل المشكلة. إذا كنت لاتزال تواجه مشكلة، فيرجى تحديث التطبيق يدوياً في متجر التطبيقات».

وكانت «سناب شات» قد أضافت خاصية جديدة للمستخدمين باسم «أماكني My Places» إلى خريطة سناب الموجودة ضمن التطبيق، والتي تربط المستخدمين بأكثر من 30 مليون متجر، والتي تمكن المستخدمين من تسجيل أماكنهم المفضلة وإرسالها إلى الأصدقاء والحصول على التوصيات والمقترحات.