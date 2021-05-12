لقد مر نحو عام منذ أن أعلنت هواوي إستراتيجيتها لحياة سلسة مدعمة بالذكاء الاصطناعي «1+8+N»، حيث يشير الرقم 1 إلى هاتف المستخدم، بينما يشير الرقم 8 إلى 8 أجهزة ذكية من هواوي (بما في ذلك الساعات والأجهزة اللوحية ومكبرات الصوت)، ويُشير N إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأجهزة المنزلية الذكية من موردي الجهات الخارجية.

وعد نظام تشغيل HarmonyOS بأن يكون النظام الذي سيجمع كل هذه الأجهزة معًا، ولكن حتى الآن، لم يكن من الممكن تشغيل نظام تشغيل HarmonyOS على الهاتف، وهو الرقم «1» الحاسم في صيغة «1+8+N». ومع ذلك، مع إعلان نظام تشغيل HarmonyOS 2.0 الرئيسي المقرر لهذا العام، قد يكون هذا على وشك التغيير.

في نهاية عام 2020، تم الكشف رسميًا عن نظام تشغيل HarmonyOS 2.0 beta للمطورين، وكان هذا هو الإصدار الأول الذي يمكن تشغيله على الهواتف. كان الإصدار التجريبي إشارة إلى أن المطورين يجب أن يحصلوا على السبق قبل أن تطرح هواوي نظام التشغيل الجديد لمئات الملايين من هواتف هواوي.









وبينما لا يزال المستخدمون العاديون ينتظرون نظام التشغيل HarmonyOS للهواتف الذكية، فإن ميزة العرض على عدة شاشات Multi-Screen Collaboration مع أحدث إصدار EMUI في هواتف هواوي قد منحت المستخدمين طعماً لنوع التكنولوجيا الموزعة التي ستزدهر بالكامل مع نظام تشغيل HarmonyOS 2.0.





التكنولوجيا الموزعة هي موضوع غامض، مليء بالتفاصيل التي يصعب فهمها حول البروتوكولات وبنية الشبكة. للتفاعل مع هاتفك، يمكنك استخدام شاشة اللمس على هاتفك. للتفاعل مع حاسوبك المحمول، يمكنك استخدام لوحة المفاتيح على حاسوبك المحمول. HarmonyOS هو الأول في جيل جديد من أنظمة التشغيل: يمكنك مزج ومطابقة إمكانيات الأجهزة في منزلك، باستخدام لوحة مفاتيح الحاسوب المحمول لتحرير الملفات المخزنة على هاتفك، أو استخدام شاشة التلفزيون للألعاب المحمولة، مع الهاتف نفسها بمثابة وحدة تحكم.

بمعنى آخر، يمكن دمج إمكانيات أجهزة مختلفة لتشكيل جهاز واحد خارق.

لا يوجد حد حقاً لما يمكن فعله بهذا. يمكن للحاسوب المحمول استخدام كاميرا الهاتف لالتقاط الصور ومسح الرموز ضوئياً. يمكن التحكم في أجهزة إنترنت الأشياء التي لا تحتوي على شاشة من شاشة الهاتف، وهناك تطبيقات وصفات تسمح للمستخدمين باستيراد إعدادات الوقت ودرجة الحرارة من التطبيق إلى الفرن الذكي، ولأن نظام تشغيل HarmonyOS مفتوح المصدر، فإن الاحتمالات محدودة فقط بما هو يمكن أن يتخيل عدد كبير من المطورين المساهمين.

• في 10 سبتمبر 2020، تم فتح مصدر الرمز لنظام تشغيل HarmonyOS 1.0 للمطورين. في هذه المرحلة، يمكن أن يدعم HarmonyOS الأجهزة ذات سعة ذاكرة الوصول العشوائي في نطاق 128 كيلوبايت إلى 128 ميجابايت، بما في ذلك أجهزة تلفزيون Huawei Vision، والأجهزة القابلة للارتداء، ووحدات رأس السيارات.

• في ديسمبر 2020، تم إصدار النسخة التجريبية من نظام تشغيل HarmonyOS 2.0 للمطورين، مصحوباً ببيئات التطوير والأدوات وأجهزة المحاكاة ووثائق التطوير.

• في وقت لاحق من هذا العام، سيتم توفير مصدر الرمز للإصدار التجريبي من نظام تشغيل HarmonyOS 2.0 للأجهزة ذات ذاكرة الوصول العشوائي من 128 ميجابايت إلى 4 جيجابايت. هذا الإصدار مناسب للأجهزة بما في ذلك الأجهزة اللوحية والهواتف ذات الذاكرة المنخفضة. سيتم إصدار النسخة التجارية في تاريخ غير محدد.

اليوم، يتزايد عدد أجهزة إنترنت الأشياء التي تعمل بنظام HarmonyOS، ويقوم المطورون بتطوير تطبيقات تعتمد على الإصدار التجريبي لنظام تشغيل HarmonyOS للهواتف الذكية. لدينا سبب للاعتقاد بأن هواتف هواوي المحمولة ستكون قادرة على الترقية إلى نظام تشغيل HarmonyOS هذا العام. ماذا يمكن أن نتوقع بعد ذلك؟.

كيف تتعاون الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل HarmonyOS مع الأجهزة الأخرى؟.

كما رأينا سابقاً، مع نظام تشغيل HarmonyOS، يمكن للأجهزة المختلفة مشاركة إمكانات الأجهزة مع بعضها البعض. القيود القديمة التي لم تعد تطبق في السابق من قبل المطورين المقيدين. هذا يخلق مساحة كبيرة للإبداع.





أصدرت هواوي عرضاً توضيحياً لنظام تشغيل HarmonyOS يوضح كيف يمكن لمنشئي البث المباشر استخدام هواتفهم للتبديل بسهولة بين الكاميرات المختلفة أثناء البث المباشر. يسمح العديد من البائعين عبر الإنترنت للمستهلكين بتجربة الماكياج أو الملابس باستخدام الواقع المعزز. عندما يتمكن تطبيق الهاتف من الاستفادة من شاشة أكبر، مثل تلفزيون المستخدم، يمكن أن تكون تجربة الواقع المعزز هذه أفضل بكثير.

لقد فقد مُحبو ألعاب الهواتف الذكية فرصة الاستمتاع بالتجربة المرئية الكاملة، لأنهم يلعبون على شاشات الهواتف الصغيرة. ولكن ماذا لو كان بإمكانك عرض اللعبة على تلفزيونك بدقة 4K؟

يشار إلى أن مشاركة قدرة الأجهزة التي تدعمها التكنولوجيا الموزعة تعني أيضاً أنه يمكن مشاركة طاقة الحوسبة من الأجهزة.





قد تكون التكنولوجيا الموزعة لـنظام تشغيل HarmonyOS هي الحل الأمثل للتجزئة الحالية في سوق إنترنت الأشياء، لأنها توفر معياراً موحداً عبر مجموعة واسعة من أنواع الأجهزة المختلفة، مما يجعل نظام تشغيل HarmonyOS الأول من هذا الجيل الجديد من أنظمة التشغيل للوصول إلى بعض مظاهر نضج.

إن بناء نظام تشغيل ليس سهلاً بأي حال من الأحوال، كما أن بناء نظام بيئي يمثل تحدياً أكبر، لكن نظام تشغيل HarmonyOS زود المطورين والشركات المصنعة للأجهزة بالتربة التي يمكنهم فيها زرع بذورهم الخاصة. عندما يزدهر إنترنت كل شيء بالكامل، فإنه سيأتي بمنتجات وتجارب لم يكن من الممكن تصورها في السابق.