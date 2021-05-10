عند التفكير في مفهوم السوار، عادةً ما تكون هناك مدرسة فكرية واحدة. جهاز بسيط يمكن ارتداؤه لتتبع جميع أنواع مؤشرات اللياقة وينقل البيانات إلى تطبيق أو خدمة أخرى على هاتف ذكي متصل.

لم يعتد المصنّعون أبداً التفكير في إضافة شاشات عرض أكبر وعملية أو ميزات صحية أكثر تكاملاً، والتي يمكن العثور عليها بشكل أكثر شيوعاً في الساعات الذكية. ومع ذلك، قامت هواوي بسد هذه الفجوة من خلال سوار HUAWEI Band 6 الذكي الذي تم إطلاقه حديثاً، والذي يوفر ميزات دقيقة لتتبع اللياقة البدنية مثل مراقبة مستويات الأكسجين في الدم SpO2 طوال اليوم وشاشة AMOLED كبيرة لرؤية كل شيء في جهاز قابل للارتداء مع بطارية يمكنها أن تستمر لمدة أسبوعين كاملين!

مراقبة مستويات الأكسجين في الدم SpO2 طوال اليوم

يشير SpO2 بشكل أساسي إلى مستويات الأكسجين في الدم، والذي يُعد في حد ذاته مؤشراً صحياً مهماً. يمكن أن يؤدي انخفاض هذه المستويات إلى الإرهاق، لكن الانخفاض المطول يمكن أن يؤدي إلى آثار صحية ضارة في المدى الطويل.

يمكن لأجهزة تتبع اللياقة البدنية والساعات الذكية اليوم تتبع هذه المستويات، ولكنها غالباً ما تكون ميزة يجب تشغيلها بشكل منفصل، وهو أمر سيفعله المستخدمون فقط إذا كانوا يشعرون بتوعك.

وتشتهر هواوي بتمحورها حول ميزات صحية للمستخدم في تصميم منتجاتها، وقد توّفرت هذه الميزة في أجهزتها القابلة للارتداء السابقة، ولكنها ارتقت بها إلى مستوى أعلى في سوار HUAWEI Band 6 الذكي من خلال تشغيلها باستمرار في الخلفية. هذا يعني أن المستخدمين يحصلون على مراقبة مستمرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمستويات SpO2 الخاصة بهم، حتى أنه يصدر إنذاراً عندما تكون مستويات الأكسجين في الدم منخفضة.

ولكن هذا ليس كل شيء، لأن سوار HUAWEI Band 6 يتتبع المؤشرات الصحية الرئيسية الأخرى. على سبيل المثال، تتم مراقبة معدل ضربات القلب الدقيق باستخدام ميزة HUAWEI TruSeenTM 4.0 وميزة HUAWEI TruSleepTM لتتبع النوم وميزة HUAWEI TruRelaxTM لقياس الإجهاد وإدارته.

شاشة عرض كاملة AMOLED كبيرة مقاس 1.47 بوصة

لا تشتهر الأساور الذكية بشاشاتها، فقررت هواوي تغيير هذا الاعتقاد بتزويد سوار HUAWEI Band 6 بشاشة AMOLED كاملة مقاس 1.47 بوصة، وبالتالي معالجة بعض الإشكالات الرئيسية المرتبطة بالأسوار الذكية. ويكتمل حجم الشاشة بشكل أكبر من خلال تصميمها المدمج بدون حواف، مما يمنحها نسبة شاشة إلى جسم تبلغ 42%.

هذه الشاشة الكبيرة ليست كبيرة فقط، ولكنها توفر أيضاً تفاعلات لمسية شبيهة بالهاتف الذكي، بينما تسمح جودة الألوان الإجمالية للرسوم المتحركة الغنية بالظهور. إضافة إلى ذلك، وضعت هواوي على السوار زراً مادياً بالجانب، والذي لا يتيح طريقة أسهل للتفاعل فقط، ولكن أيضاً إزالة عناصر العرض الزائدة للحصول على شاشة عرض كاملة، وغامرة.

بطارية تدوم لمدة أسبوعين

مصدر قلق آخر يتعلق بالأجهزة القابلة للارتداء هو الاحتياج لجهاز آخر لشحنه ونفاد طاقة البطارية. هواوي زوّدت سوار HUAWEI Band 6 ببطارية ذات عمر طويل الأمد يصل إلى أسبوعين بشحنة واحدة، حتى مع تشغيل جميع ميزات تتبع الصحة واللياقة البدنية. لا يؤدي ذلك إلى جعل السوار أكثر ملاءمة للاستخدام فحسب، بل يزيل أيضاً عناء الاضطرار إلى شحنه كل يوم.

تتبع اللياقة البدنية والتوجيه

بالحديث عن اللياقة، فإن أحد الأغراض الرئيسية للأسوار الذكية هي ميزات مراقبة التدريبات وتتبع جميع البيانات اللازمة لحساب الأداء وتقييمه. يضع سوار HUAWEI Band 6 ذلك في الاعتبار ويحتوي على ميزات تتبع التي يحبها عشاق اللياقة والرياضة ويقدرونها على أساس يومي. على سبيل المثال، يأتي سوار HUAWEI Band 6 مزوداً بما يصل إلى 96 وضعاً للتمرين يتم اكتشافها وتتبعها تلقائياً للحصول على بيانات دقيقة. إضافة إلى ذلك، تحلل خوارزمية HUAWEI TruSportTM بعمق قدرات تمرين المستخدم بناءً على تقلب معدل ضربات القلب وبيانات التمرين وتوفر تقييمات مفصلة مثل مستويات تناول الأكسجين ووقت الاسترداد وتأثيرات التدريب، من أجل نهج علمي ذات كفاءة أعلى للعمل.

كل هذا والسوار مزود بمجموعة من الميزات الذكية، والتي تشمل إشعارات المكالمات والرسائل الواردة، والتحكم في تشغيل الموسيقى ومصراع التحكم عن بعد للتحكم في كاميرا الهاتف الذكي المتصل.

الحكم النهائي

مع سوار HUAWEI Band 6، تمكنت هواوي من معالجة بعض الإشكالات الرئيسية التي يواجهها مستخدمي الأسوار الذكية. هذا إضافة إلى الميزات القوية التي تجعله خياراً رائعاً لكل من المستخدمين العاديين وعشاق اللياقة البدنية. كما أنه يوفر للمستخدمين تجربة ساعة ذكية دون الحاجة إلى دفع سعر واحدة.